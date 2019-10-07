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Сбербанк обнаружил канал утечки данных клиентских учетных записей

ИТ в банках

В результате внутреннего расследования служба безопасности Сбербанка при взаимодействии с правоохранительными органами 04.10.2019 выявила сотрудника банка 1991 года рождения, руководителя сектора в одном из бизнес-подразделений банка, который имел доступ к базам данных в силу выполнения служебных обязанностей и который попытался осуществить хищение клиентской информации в корыстных целях.

Были собраны и задокументированы необходимые улики для доказательства совершенного преступления. Вчера сотрудник дал признательные показания, и в настоящее время представители правоохранительных органов осуществляют с ним процессуальные действия. Угроза утечки клиентских данных (помимо данных о кредитных картах 200 клиентов банка, о чем было сообщено в пресс-релизе банка 03.10.2019) отсутствует.

Во всех случаях угрозы для сохранности средств клиентов банка не было.

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка, отметил: «От себя лично и всей команды Сбербанка хочу еще раз принести глубокие извинения 200 нашим клиентам за произошедшее и всем нашим клиентам за доставленные переживания. Мы сделали серьезные выводы и кардинально усиливаем контроль доступа к работе наших систем сотрудников банка, чтобы минимизировать влияние человеческого фактора. Хочу поблагодарить всех наших клиентов за веру в нас и доверие, а также сотрудников Службы безопасности банка, нашего дочернего предприятия "Бизон" и правоохранительных органов за четкую и слаженную работу, которая позволила в течение считанных часов раскрыть преступление».

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