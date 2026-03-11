Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191504
ИКТ 14765
Организации 11429
Ведомства 1495
Ассоциации 1083
Технологии 3558
Системы 26651
Персоны 83330
География 3040
Статьи 1576
Пресса 1279
ИАА 749
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2768
Мероприятия 885

Softline Borlas АгроСистема


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


11.03.2026 Wheelies проанализировал спрос на автономные агропромышленные БПЛА на российском рынке 1
25.05.2020 Группа «Борлас» и «Рассвет» внедрили систему «Борлас АгроСистема» 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Softline и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 534 1
ITG - ИТ Парк Рус - ИТ Гараж - Wheelies - Виллис 28 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 261 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74452 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1224 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34302 1
Картография и навигация - ГИС - Точное земледелие - Precision farming 56 1
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 247 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Рассвет ОС 101 1
Бутова Елена 1 1
Дубовиков Дмитрий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 159398 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1973 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2399 1
Трудозатраты - количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику 215 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55405 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1424481, в очереди разбора - 726838.
Создано именных указателей - 191504.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837