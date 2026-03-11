Получите все материалы CNews по ключевому слову
Softline Borlas АгроСистема
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|11.03.2026
|Wheelies проанализировал спрос на автономные агропромышленные БПЛА на российском рынке 1
|25.05.2020
|Группа «Борлас» и «Рассвет» внедрили систему «Борлас АгроСистема» 2
Softline и организации, системы, технологии, персоны:
|Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 534 1
|ITG - ИТ Парк Рус - ИТ Гараж - Wheelies - Виллис 28 1
|Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 247 1
|Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Рассвет ОС 101 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1424481, в очереди разбора - 726838.
Создано именных указателей - 191504.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.