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OSE Osaka Stock Exchange Осакская биржа ценных бумаг

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


15.03.2001 Клиенты Charles Schwab смогут торговать японскими акциями 1
07.12.2000 IPO инвестиционного подразделения принесет Softbank $171,2 млн. 1
10.05.2000 Появилось новая биржа - Nasdaq Japan 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

OSE и организации, системы, технологии, персоны:

Digicube Co Ltd 1 1
SoftBank Group 283 2
Charles Schwab 89 1
Honda Motor Company - HND 240 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2788 1
Softbank Capital - Softbank Venture Capital - Softbank Finance - Softbank Investment - Softbank Investments Advisors - Softbank Emerging Markets 17 1
JPX - Japan Exchange Group - TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 121 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17907 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18258 1
Япония 13774 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54561 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18052 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2126 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5874 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6669 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457351, в очереди разбора - 727940.
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