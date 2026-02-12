Разделы

IT-Agency АйТи-Агентство


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


12.02.2026 В России появился инструмент для анализа присутствия брендов в ИИ-поиске 1
01.03.2012 Softline помогла IT-Agency перейти на Windows Azure 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

IT-Agency и организации, системы, технологии, персоны:

DeepSeek - Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence 140 1
Perplexity - Perplexity AI 35 1
Softline - Софтлайн 3327 1
Microsoft Corporation 25335 1
Yandex - Яндекс 8605 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1275 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3088 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23035 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31984 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73790 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12076 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6276 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18728 1
OpenAI - ChatGPT 580 1
Microsoft Azure 1472 1
Microsoft Windows 16436 1
Устинов Всеволод 1 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15248 1
