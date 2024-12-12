Томские мельницы
Томские мельницы – компания по производству муку, отруби и комбикорм из зерновых культур. Начала свою деятельность в 1907 году, как первая мельница в Томске.
|12.12.2024
|«Томские мельницы» перешли на «1С:ЗУП» и сократили на 80% затраты на обслуживание 3
Томские мельницы и организации, системы, технологии, персоны:
|1С 8213 1
|1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 807 1
|1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 557 1
|1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 451 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144219 1
|Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 881 1
|Россия - СФО - Томская область - Томск 934 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.