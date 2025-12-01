Получите все материалы CNews по ключевому слову
Соколова Нюргуна
СОБЫТИЯ
|01.12.2025
|Образовательные учреждения Якутии переходят на российское ПО «МойОфис» 1
|22.11.2024
|«Группа Астра» и Минобрнауки Республики Саха (Якутия) подписали соглашение о сотрудничестве 1
Соколова Нюргуна и организации, системы, технологии, персоны:
|Климов Андрей 88 1
|Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 376 1
|Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31798 1
|Образование в России 2546 1
