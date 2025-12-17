Разделы

Сницкий Андрей


СОБЫТИЯ


17.12.2025 Власти: Главный вызов ИИ в России - это растущее энергопотребление 1
21.11.2008 «Иркутскэнерго» развивает систему управления процессами на базе ARIS 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Сницкий Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Software AG & IDS Scheer 207 1
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Иркутскэнерго - Востсибуголь - Иркутскэнерготрейд ТД - Иркутская электросетевая компания, ИЭСК - Иркутская ГЭС - Красноярская ГЭС - Усть-Илимская ГЭС - Братская ГЭС им. 50-летия Великого Октября 79 1
BSC-методики - Balanced Scorecard - Сбалансированная система показателей - Система сбалансированных показателей 61 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13358 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11476 1
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 876 1
Управляемость - Manageability 1957 1
Software AG - ARIS Platform 177 1
Дятлова Ирина 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 157147 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1643 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14500 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1354 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51332 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2188 1
Энергетика - Energy - Energetically 5531 1
