Реммеле Татьяна


УПОМИНАНИЯ


11.08.2025 Проект «Газпромнефть-Терминала» победил во всероссийском конкурсе корпоративных улучшений 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Реммеле Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:

Газпром нефть 649 1
Оцифровка - Digitization 4792 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54788 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32793 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3057 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 994 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4808 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11858 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1618 1
Бардынов Асхат 1 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5694 1
