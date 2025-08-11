Разделы

ПО Цифровизация Бизнес-приложения Импортонезависимость
|

Проект «Газпромнефть-Терминала» победил во всероссийском конкурсе корпоративных улучшений

Мобильное приложение «Газпромнефть-Терминала» для автоматизации проверки оборудования признано лучшим технологическим решением в номинации «Эффективность. Технологии. Инновации» на конкурсе «Трансформация» IN’HUB 2025.

Разработка этого решения стала одним из важных элементов цифровой трансформации производственных процессов предприятия. Приложение «Мобильная нефтебаза» автоматизирует инспекции оборудования на 18 топливных терминалах, снижая нагрузку на персонал и повышая надежность работы объектов.

Сотрудники используют приложение для заполнения чек-листов, анализа результатов проверок и формирования заявок на сервисное обслуживание оборудования. Технология сканирования NFC-меток позволяет автоматически верифицировать соответствие чек-листа инспектируемой площадке. Все данные из приложения в онлайн-режиме передаются в корпоративную систему.

gaz700.jpg

Фотограф: Асхат Бардынов

Заместитель генерального директора по автоматизации и ИТ-сервисам «Газпромнефть-Терминала» Татьяна Реммеле:

«Мы создавали «Мобильную нефтебазу» как прикладной инструмент, который делает работу наших сотрудников проще, технологичнее и безопаснее. Сегодня приложение помогает быстрее выявлять отклонения в работе оборудования, оперативно реагировать на них и снижать риски простоев. Мы уже оптимизировали маршруты обходов, сократили трудозатраты и сделали процесс контроля более прозрачным и управляемым. Признание нашего решения на конкурсе IN’HUB подтверждает, что такие разработки важны не только для отрасли, но и для более широкой индустриальной повестки».

Конкурс «Трансформация» профессионального бизнес-сообщества IN’HUB – это федеральная площадка для обмена лучшими решениями и демонстрацией оригинальных идей в области совершенствования бизнес-систем, повышения производительности труда и развития корпоративной культуры.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Платформа Digital Q.BPM от «Диасофт» — лидер рейтинга BPM-систем для крупного бизнеса по версии CNews Market

«Яндекс» разработал платформу для создания интернет-магазинов с ИИ-ассистентом без навыков программирования

Частное облако для бизнеса: ключевые тренды и преимущества

У россиян стали красть криптовалюту с помощью Лабубу

У серверов истекает срок жизни, и критическому ПО не на чем работать. Что делать?

Создан робот, способный класть кирпичную кладку вместо строителей

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Как использовать eSIM в России в 2025 году

Лучшие накладные беспроводные наушники стоимостью до 12 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник
Показать еще