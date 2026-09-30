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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ильченко Андрей

СОБЫТИЯ


30.09.2026 «ЮMoney» перевела АБС на Linux и PostgreSQL без остановки сервисов 1
17.01.2017 «Яндекс.Деньги» внедрили Microsoft Dynamics CRM 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Ильченко Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9363 1
9695 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1504 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5346 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36721 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8382 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 977 1
Microsoft Dynamics CRM 565 1
Бар-Бирюкова Мария 106 1
Россия - РФ - Российская федерация 168223 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7930 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475984, в очереди разбора - 724813.
Создано именных указателей - 202052.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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