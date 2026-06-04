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Иевлев Алексей
СОБЫТИЯ
|04.06.2026
|«Газпром-Медиа Холдинг» и «Т-Банк» подписали меморандум о развитии платежных решений для авторов Rutube 1
|26.11.2020
|«Связной» и Росбанк масштабировали оплату товаров по QR-коду на все магазины розничной сети в России 1
Иевлев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - РФ - Российская федерация 163468 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47062 1
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