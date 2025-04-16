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Ересько Алексей


УПОМИНАНИЯ


16.04.2025 В Подмосковье завершилась масштабная реконструкция Щелковских очистных сооружений 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Ересько Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Президент РФ - Президент Российской Федерации 4616 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 88 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67685 1
Щербинин Владимир 16 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7692 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44067 1
Россия - ЦФО - Московская область - Ивантеевка 32 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 223 1
Россия - ЦФО - Московская область - Щёлково 69 1
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Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1403 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359269, в очереди разбора - 756336.
Создано именных указателей - 174670.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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