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Букреева Анастасия
|15.04.2025
|Автоматизация на 10% увеличила эффективность работы машиностроительного предприятия «Инновация» 1
Букреева Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:
|1С 8422 1
|1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 832 1
|Гусев Владимир 24 1
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