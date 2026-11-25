ИТ-компании часто сталкиваются с ситуацией, когда небольшой команде приходится закрывать широкий спектр задач: от разработки продуктов до их продвижения. В таких условиях рутинные процессы, например подготовка новостей и их адаптация под разные площадки, могут съедать значительную часть рабочего времени. CNews узнал, как автоматизировать эту рутину без потери качества и контроля в компании «Эволента».

Проблема: рутина съедает до 40% времени

«Эволента» — аккредитованная ИТ-компания из Саранска, которая разрабатывает ПО для государственного и регионального сегмента и ведет собственный образовательный проект. Компания публикует новости в трёх каналах на разных площадках и двух сайтах, и каждый инфоповод требует полного цикла подготовки.

До внедрения нового решения процесс выглядел так: сотрудники вручную собирали «сырые новости», определяли рубрику, писали тексты в разном стиле (официально-деловой для сайта, более живой для соцсетей и сжатый для мессенджеров), а затем вычитывали их. По оценкам компании, этот процесс занимал до 40% времени сотрудников, отвечающих за маркетинг. В среднем на подготовку одного инфоповода уходило от 2 до 4 часов. Это не оставляло ресурсов на стратегию, работу с визуалом и развитие новых форматов.

Решение: контент-завод на базе ИИ-агентов

Компания выбрала платформу ИИ-агентов GigaCowork по двум причинам. Во-первых, платформа позволяет создавать полноценных агентов, способных выполнять задачи от начала до конца, а не просто классических чатов-собеседников. Во-вторых, она позволяет сразу нескольким сотрудникам работать с одним агентом в совместном пространстве.

ИИ превращает разрозненные задачи в отлаженный производственный процесс, но человек остаётся главным редактором

На платформе был построен контент-завод — цепочка из трех специализированных агентов:

Аналитик. Разбирает любой сырой материал (заметку, сообщение, расшифровку) и формирует структурированную карточку: суть, факты с пометками «подтвержден» или «требует проверки», люди с должностями, цитаты, выбранную рубрику и план по каналам. Копирайтер. По согласованной карточке генерирует три варианта заголовка, отдельный текст под каждый канал и текстовое задание на визуал, строго следуя матрице тона. Редактор. Запускается отдельным запросом (чтобы агент проверял текст как посторонний критик). Проводит 7 проверок: достоверность фактов, рекламность, неподтвержденные обещания, повторы, сложные конструкции, терминология, соответствие каналу.

Человек остается на двух ключевых точках: согласование карточки и финальная публикация.

Внедрение: месяц работы и обучение

Весь процесс от разработки до внедрения в основной бизнес-процесс занял не более одного месяца. Сотрудники положительно восприняли появление «помощников», а встроить агентов в привычные процессы и обучить работе с платформой помогли сотрудники Волго-Вятского Сбербанка.

На этапе настройки были сомнения в успешности проекта. Сотрудники продолжали писать по старинке и сравнивать свой результат с результатом контент-завода, вместо того чтобы только верифицировать последний. Однако постепенно формат прижился. Если раньше на один инфоповод уходило до нескольких часов, то с ИИ-агентами компания сократила этот процесс до часа.

Результат: меньше рутины — больше времени на стратегию и развитие новых форматов

Вместо многочасовой работы над публикациями маркетологи «Эволенты» теперь сосредоточены на их содержании и качестве. Сотрудники не готовят вручную бриф — они отдают фактуру агенту (разрозненные материалы, транскрибацию интервью) и получают готовый текст, который нужно только проверить. На оценку работы ИИ-агента уходит не более 10 минут.

Цель внедрения контент-завода — не увеличить количество публикаций, а сократить время на подготовку большого количества материалов без потери качества. В компании отмечают, что сократилось время на адаптацию текста под разные площадки, уменьшилось количество ошибок и снизилось влияние человеческого фактора. Сэкономленное время позволило запустить в работу еще один новостной канал для внутренних партнеров компании. Качество текстов осталось на том же уровне, что ранее обеспечивал опытный журналист (это отмечают редактор, клиенты и руководство), при этом освободился ресурс для контент-стратегии и работу с визуалом.

В дальнейших планах компании — масштабировать применение и использовать платформу для работы юридического департамента: для сравнения версий документов, анализа контрагентов и предварительной проверки договоров и государственных контрактов.