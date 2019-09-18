В России со второй попытки отрегулируют обезличенные данные

Минкомсвязи подготовило законопроект, который введет в правовое поле понятия «обезличенные персональные данные» и «обезличенные данные», а также установит требования к их обработке. Одновременно законопроект разрешит давать одно согласие на обработку данных в нескольких целях и позволит пользователям отзывать ранее данное согласие. Попытка отрегулировать обезличенные данные ранее безуспешно предпринималась депутатами Госдумы



Законопроект Минкомсвязи

В России будут законодательно закреплены понятия «обезличенные персональные данные» и «обезличенные данные», а также будет скорректирован порядок обработки персональных данных. Соответствующий законопроект Минкомсвязи опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Законопроект вносит необходимые изменения в федеральный закон «О персональных данных», принятый в 2006 г. Документ проходит независимую антикоррупционную экспертизу, которая завершится 24 сентября 2019 г.

Согласно законопроекту, «обезличенными персональными данными» и «обезличенными данными» будут считаться соответственно персональные данные и просто сведения, которые не позволяют без использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту.

Законопроект закрепляет за операторами право осуществлять обработку персональных данных, полученных ими на законных основаниях, в целях получения обезличенных данных.

Обезличивание персональных данных можно проводить только с согласия субъекта. Это правило не распространяется на случаи, когда оно проводится в статистических, аналитических и исследовательских целях, за исключением целей продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью средств связи, а также целей политической агитации. Также правило не распространяется на некоторые другие случаи, оговоренные российским законодательством.

Требования и методы обезличивания персональных данных установит Роскомнадзор. Обработка обезличенных персональных данных должна проходить согласно российскому законодательству в области персональных данных.

Возможная деанонимизация

Если при обработке обезличенных персональных данных оператором эти данные принимают вид, позволяющий определить их принадлежность к конкретному субъекту, то проводить такую и дальнейшую обработку этих данных можно только с согласия субъекта, кроме некоторых случаев, предусмотренных законодательством.

Власти узаконят понятие «обезличенные данные»

Операторам запрещается передавать третьим лицам какую-то информацию, которая поможет соотнести обезличенные персональные данные с конкретными субъектами. Если же оператор передает третьим лицам просто обезличенные данные, то эти лица могут их использовать свободно, в том числе в целях, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Использовать какую-либо информацию, деанонимизирующую обезличенные данные, третьим лицам нельзя.

Обработка персональных данных

В список случаев, когда необходима обработка персональных данных, внесены новые ситуации: когда она нужна для предотвращения имущественного ущерба, а также предупреждения и предотвращения противоправных деяний. Также, согласно законопроекту, при условии обезличивания данные можно будет обрабатывать не только в исследовательских, но и в аналитических целях.

Законопроект уточняет, что субъект может дать согласие на обработку персональных данных в электронной форме — с помощью SMS, по электронной почте, путем заполнения формы на сайте оператора или другим способом. Субъект также может отказаться от дачи согласия на обработку персональных данных или отозвать ранее данное согласие. Субъект вправе потребовать от оператора внести изменения в согласие на обработку персональных данных в части состава целей кроме некоторых случаев, которые описаны в российском законодательстве.

Согласно законопроекту, теперь можно будет дать согласие на обработку персональных данных одновременно в нескольких целях. Пояснительная записка гласит, что это актуально для запуска новых инновационных сервисов и услуг, удаленного взаимодействия с клиентами и работниками, получения государственных услуг и т. д.

Если согласие дается в электронной форме, пользователь, вместо указания наименования и адреса лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора, может просто дать ссылку на сайт оператора, где указаны эти сведения. Оператор должен предупредить пользователя, если в этих сведениях что-то изменилось.

Предыдущая попытка

Напомним, в России уже предпринималась попытка отрегулировать обезличенные данные — правда, в несколько ином понимании этого слова. Соответствующий законопроект, содержащий поправки в закон «Об информации…», был внесен на рассмотрение в Госдуму 23 октября 2018 г. Авторами документа выступили депутаты «Единой России» Михаил Романов и Алексей Кобилев.

В тот раз речь шла о так называемых больших пользовательских данных. Под ними понималась обезличенная информация о физических лицах и их поведении, не содержащая персональных данных и собираемая из источников, количество которых превышает тысячу сетевых адресов.

В законопроекте было прописано требование об обязательном информировании пользователя об обработке связанных с ним больших данных. Если база насчитывает более 100 тыс. сетевых адресов, и оператор работает с ней в интересах третьих лиц, законопроект предписывал ему уведомить об этом Роскомнадзор до начала обработки данных.

Законопроект подвергся жесткой критике из-за смешения понятий больших пользовательских данных и данных, прошедших процедуру обезличивания, как их понимает закон «О персональных данных». Кроме того, под него подпадал сбор данных с устройств интернета вещей, которые функционируют без помощи человека, и сбор данных с которых не нуждается в дополнительном регулировании.

В результате в ноябре 2018 г. законопроект был возвращен авторам для выполнения требований Конституции России и регламента Госдумы.