Минкомсвязи обвинили в продаже сотрудникам квартир за 1 рубль

Проверка Счетной палаты показала, что Минкомсвязи с нарушениями ведет бюджетную отчетность. В документах не отражаются такие факты, как, например, передача сотрудникам квартир в безвозмездное пользование. Также в бюджетном учете не было данных о двух банковских гарантиях, полученных министерством для обеспечения обязательства по контрактам на сумму 21,14 млн руб.



Нарушения в Минкомсвязи

Минкомсвязи с нарушениями ведет бюджетную отчетность — не отражает в ней, например, факты безвозмездной передачи сотрудникам квартир — а также некорректно распоряжается имуществом. К таким выводам пришла Счетная палата, которая проверила исполнение министерством бюджета за 2018 г.

В ходе проверки были обнаружены нарушения при формировании бюджетной отчетности. В частности, в бюджетном учете не было данных о двух банковских гарантиях, полученных Минкомсвязи для обеспечения обязательства по контрактам на сумму 21,14 млн руб.

Помимо этого, в отчетности нет информации о квартирах, переданных министерством своим сотрудникам в безвозмездное пользование, а также о списанном имуществе. В общей сложности речь идет о 82 единицах имущества, условная цена которых составляет 1 руб., а оценочная стоимость — 14,29 млн руб.

Проверка также обнаружила ряд недостатков при распоряжении имуществом. Например, аппаратно-программные комплексы и информационные системы Минкомсвязи были размещены на технологических площадках других организаций, но при этом не заключались договора на ответственное хранение или передачу в безвозмездное пользование. Отсутствие таких договоров создает риск утраты данного имущества, отмечает Счетная палата.

Помимо этого, Минкомсвязи нарушало правила подготовки планов информатизации государственных органов. В частности, не соблюдались сроки проведения экспертной оценки документов по ИКТ, прописанные в этих правилах. Минкомсвязи проводит данную экспертную оценку как уполномоченный орган.

Минкомсвязи допускает ошибки в ведении бюджетного учета

По просьбе CNews представитель Минкомсвязи Евгений Новиков прокомментировал ситуацию. «Указанные Счетной палатой недостатки не создают значимых бюджетных рисков и носят скорее технический характер. Тем не менее, Минкомсвязи во взаимодействии с Федеральным казначейством и Минфином сейчас устраняет выявленные Счетной палатой нарушения в части бюджетной отчетности. Уточненная отчетность в установленным порядке будет направлена в Федеральное казначейство и Счетную палату. Кроме того, министерство примет надлежащие меры по учету федерального имущества и недопущению аналогичных нарушений в дальнейшей работе», — гласит комментарий.

Предыдущие промахи

В январе 2019 г. CNews писал, что Счетная палата проверила, как регионы потратили деньги, полученные на развитие информационного общества в 2012-2017 гг. Выяснилось, что внедрение электронных госуслуг в регионах в этот период тормозилось тем, что прежняя команда Минкомсвязи несвоевременно выделяла этим регионам субсидии из федерального бюджета. Кроме того, министерство плохо контролировало, как местные власти тратят полученные средства. Иногда Минкомсвязи давало деньги на цели, которые были достигнуты еще в прошлом году.

Напомним, в этот период Минкомсвязи возглавлял Николай Никифоров. В мае 2018 г. его сменил Константин Носков, одновременно ведомство получило новое название — Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

В 2016 г. Счетная палата проверила расходование средств федерального бюджета на создание, развитие и эксплуатацию электронного правительства. Объектом проверки был координатор соответствующих работ — Минкомсвязи, и их единый исполнитель — «Ростелеком».

Как установила Счетная палата, в 2014 г. при подготовке новой редакции программы «Информационное общество», Минкомсвязи отказалось от двух показателей эффективности работы электронного правительства, которые ранее не были выполнены. Речь идет о показателе, связанном с долей федеральных госуслуг, по которым обеспечена возможность получения результатов предоставления в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), в общем количестве федеральных госуслуг и об аналогичном показателе, связанном с долей региональных услуг.