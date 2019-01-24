Информатизацию регионов тормозили промахи прошлого руководства Минкомсвязи

Внедрение электронных госуслуг в регионах в 2012-2017 гг. тормозилось тем, что прежняя команда Минкомсвязи несвоевременно выделяла этим регионам субсидии из федерального бюджета. Кроме того, министерство плохо контролировало, как местные власти тратят полученные средства. Иногда Минкомсвязи давало деньги на цели, которые были достигнуты еще в прошлом году.

Информационное общество в регионах

В 2012-2017 гг. Минкомсвязи России допустило ряд нарушений в ходе предоставления регионам субсидий из федерального бюджета. Речь идет о субсидиях, которые были предназначены на развитие информационного общества. Промахи министерства негативно сказались на эффективности реализации в регионах проектов по цифровизации.

К таким выводам пришла Счетная палата, проверившая, как регионы потратили деньги, полученные на эти цели в 2012-2017 гг. В этот период Минкомсвязи возглавлял Николай Никифоров. Напомним, в мае 2018 г. его сменил Константин Носков, одновременно ведомство получило новое название - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Опоздавшие субсидии

В 2012-2015 гг. субсидии на развитие информационного общества перечислялись регионам с опозданием, поскольку прежняя команда Минкомсвязи не заключала своевременно соответствующие соглашения. Счетная палата отмечает, что сроки срывались на этапе подготовки нормативных актов, определяющих порядок конкурсного отбора, а также в связи с длительным проведением самого отбора. В результате в 2012-2013 гг. субсидии были получены регионами только в конце года.

«Мы отмечаем недостаточную готовность Министерства к предоставлению субсидий на начальном этапе», — констатирует заместитель председателя Счетной палаты Вера Чистова. В 2014-2015 гг. соглашения по субсидиям также заключались несвоевременно. В 2014 г. на это потребовалось три месяца, с марта по июнь. В 2015 г. установленный срок от 60 до 83 дней также не был соблюден.

Другие нарушения

Кроме того, прежнее руководство Минкомсвязи постоянно меняло критерии оценки эффективности использования субсидий. В частности, такой базовый целевой показатель как «Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме» появился в соглашениях по субсидиям только в 2015 г. При том, что этот показатель фигурирует в указе президента от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».

Прежняя команда Минкомсвязи допустила ряд промахов, предоставляя регионам субсидии на информатизацию

Иногда министерство выделяло субсидии на цели, которые уже были достигнуты регионами. Например, на 2017 г. прежним руководством Минкомсвязи было заключено с субъектами федерации 25 соглашений по субсидиями. При этом четыре из этих соглашений министерство заключило с теми регионами, которые достигли плановой «Доли граждан», установленной на 2017 г., еще в 2016 г.

Почему в регионах не пользуются электронными госуслугами

Количество регионов, которые не могут достичь «Доли граждан», заданной на очередной год, растет. В 2015 г. это был всего один регион, в 2017 г. — уже восемь. Десять регионов, которым не удалось выполнить планового показателя на протяжении нескольких лет, в 2017-2018 гг. остались без субсидий. На 2018 г. доля граждан, которые пользуются электронными госуслугами должна составлять 70%, и ряд регионов рискует не достичь этого показателя.

Счетная палата называет причину, по которой в регионах электронными госуслугами пользуется меньше людей, чем предусмотрено программой цифровизации. Проблема заключается в недостаточном пользовательском опыте населения в работе с компьютером. В связи с этим в регионах необходимо реализовать мероприятия по обучению граждан компьютерной грамотности, отмечает надзорный орган.

Контроль результатов

Прежняя команда Минкомсвязи не контролировала должным образом, как регионы выполняют соглашения по субсидиям. В 2012-2014 гг. министерство не проводило выездных проверок, а в 2018 г. эти проверки не были завершены и по ним не были составлены акты. В 2017 г., проверив итоговую отчетность регионов за год, Минкомсвязи не оформило по результатам проверки соответствующие экспертные заключения, сообщает Чистова.

Счетная палата отмечает низкую эффективность использования субсидий регионами в 2012 г. и 2017 г. Однако в целом получение этих средств пошло на пользу информатизации субъектов федерации, считают аудиторы. В общей сложности в 2012-2017 гг. на проекты в сфере электронных госуслуг получили субсидии 78 регионов. Деньги были потрачены на создание АИС «Контингент», АИС «ЗАГС» и «Охотничий билет», АИС «Транспорт». Всего из федерального бюджета были выделены субсидии на сумму 3,1 млрд руб. Уровень софинансирования находился в 2012-2014 гг. на отметке 34,7%, а в 2015-2017 гг. — 73,5%. Кассовое исполнение расходов федерального бюджета, по словам Чистовой, за весь период составило 93,6%.