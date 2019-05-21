В России впервые начинают выдавать сертификаты специалистов по PostgreSQL

Разработчик линейки СУБД на основе PostgreSQL — российская компания Postgres Professional — запускает первую в России программу сертификации специалистов по данной категории продуктов. Утверждается, что это востребовано заказчиками и партнерами, а обладателям сертификатов сможет помочь на тендерах.

Сертификация по работе с PostgreSQL

Как стало известно CNews, российская компания Postgres Professional запустит программу сертификации специалистов по СУБД PostgreSQL. Чтобы получить сертификат, соискателю нужно будет пройти тестирование в офисе компании, продемонстрировав навыки работы с системой и набрав проходной балл. Программа предусматривает три уровня с возрастающей квалификацией: «Профессионал», «Эксперт» и «Мастер Postgres».

Представители Postgres Professional в разговоре с CNews, уточнили, что сертификация рассчитана как на открытую СУБД PostgreSQL, разрабатываемую и поддерживаемую международным сообществом, так и на собственные СУБД компании на ее основе — из линейки Postgres Pro.

«Для первого уровня — “Профессионал” — различий нет, — отмечают собеседники редакции. — Они появятся на втором уровне, так что желающим пройти сертификацию именно на знание СУБД Postgres Pro понадобится пройти дополнительный тест, учитывающий отличия Postgres Pro от PostgreSQL».

Тестирование будет осуществляться на коммерческой основе. В частности, для первого уровня стоимость экзамена составит 8 тыс. руб., рассказали CNews представители Postgres Professional. В дальнейших планах компании — запуск программы сертификации для разработчиков приложений на PostgreSQL.

Postgres Professional запускает программу сертификации специалистов по СУБД PostgreSQL

В компании заверяют, что в России подобная сертификация по работе с PostgreSQL появится впервые, хотя на международном рынке прецеденты уже есть. «Например, сертификация американской компании EnterpriseDB (разработчик собственных версий СУБД на основе PostgreSQL, по модели которой отчасти стала строить свою работу российская компания), — говорят в Postgres Professional. — Но эта программа на английском языке и не нацелена на российский рынок».

Для чего это нужно

Отвечая на вопрос CNews, могут ли дать новые сертификаты какие-либо преференции своим владельцам, представители Postgres Professional указали на то, что уже видят реальный интерес крупных компаний к аттестации своих сотрудников, хотя пока и не вправе назвать имена этих организаций.

«Во многом наша программа сертификации стала ответом на запросы заказчиков и партнеров, заинтересованных в независимом инструменте оценки и повышения квалификации своих сотрудников», — прокомментировал заместитель генерального директора Postgres Professional Иван Панченко.

«Мотивация простая: сертификат может служить дополнительным критерием при принятии сотрудника на работу или принятии решения о повышении, — отмечают в компании. — Кроме того, наличие в штате сертифицированных сотрудников по PostgreSQL может способствовать прохождению тендерных процедур».

Как подготовиться к тестам

Базисом для подготовки к тестированию могут служить существующие с 2015 г. авторские курсы Postgres Professional, доступные на сайте, а также регулярно читаемые в сертифицированных учебных центрах. Ежегодно их слушателями становятся более 500 человек.

По итогам курсов слушателям выдается диплом. От новых сертификатов этот документ принципиально отличается тем, что он лишь подтверждает сам факт изучения материала, в то время как тестирование по разработанной программе позволяет независимо оценить уровень знаний по PostgreSQL.

При этом сертификация доступна всем — в том числе тем, кто не проходил обучение на курсах.

Некоторые подробности сертификации

Тест для первого уровня — «Профессионал» — включает в себя 50 вопросов по основам администрирования PostgreSQL и длится 75 минут. Поскольку для каждого релиза PostgreSQL характерны свои особенности администрирования, сертификация соотносится с конкретной версией СУБД. Например, в настоящее время доступен тест для 10-й версии PostgreSQL DBA1-10. Для прошедших тестирование на знание PostgreSQL 10 и желающих в будущем подтвердить свои навыки для 11-й версии достаточно будет пройти короткое дополнительное тестирование, сфокусированное на отличиях продуктов.

Для получения сертификата уровня «Эксперт» понадобится успешно пройти уже три теста: DBA2-10 (настройка и мониторинг PostgreSQL), DBA3-10 (резервное копирование и репликация PostgreSQL) и QPT-10 (оптимизация запросов). Переход на уровень «Мастер» предполагает выполнение практических заданий по работе с PostgreSQL.