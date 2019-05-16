В России объявили о выпуске новой отечественной ERP-системы

Российский рынок получит новую ERP-систему отечественной разработки – ТУРБО ERP. Она создана компанией «Долгопрудненский исследовательский центр», презентация намечена на 21 мая.

Российскую ERP-систему презентуют в Москва-сити

В России запускают новую отечественную информационную систему для управления бизнесом ТУРБО ERP. Ее премьера состоится во вторник, 21 мая, в Северной Башне Москва-Сити. Презентация простого и быстрого решения будет транслироваться онлайн.

Организатором выступает команда российских разработчиков «Турбо», которая с 1988 г. создает ИТ-решения для управления бизнесом. Согласно заявлениям создателей информационной системы, она станет серьезной альтернативой другим решениям по автоматизации ключевых процессов современной компании.

Проекты «Турбо» прокомментируют российские топ-менеджеры

В ходе презентации практическим опытом управления с использованием решений «Турбо» поделятся топ-менеджеры концерна «Алмаз-Антей», дистрибутора BERG, производителя бытовой техники Gorenje, «Райффайзенбанка» и «Азиатско-Тихоокеанского Банка».

Ведущие бизнес-консультанты дадут рекомендации по внедрению инноваций и оценке рисков. Задать вопросы разработчикам и посмотреть ТУРБО ERP в действии можно будет на демонстрационных стендах. Участие в презентации бесплатное и доступно по предварительной регистрации.

Презентация пройдет 21 мая в Москва-Сити

Решения «Турбо» поддерживают бизнес-процессы тысяч клиентов. У вендора семь центров технической поддержки и более 60 партнеров и реселлеров по всей стране