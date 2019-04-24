Цифровизацией энергетики займется московская ИТ-компания

ИТ-компания Infotech Group, занимающаяся автоматизацией электросетевого комплекса Москвы, и группа компаний «Россети» договорились о возможности запуска совместного пилотного проекта. Системы Infotech Group уже работают в одной из крупнейших электросетевых компаний страны – «Объединенной энергетической компании» (ОЭК), а также внедряются в нескольких российских электросетевых организациях.

Минэнерго одобрило цифровизацию ОЭК

На недавнем совещании министра энергетики РФ Александра Новака с руководителями «Россетей» и ОЭК глава ведомства положительно оценил результат цифровизации «Объединенной энергетической компании» на базе программно-аппаратного комплекса Infotech Group. Функциональность применяемого программного обеспечения была признана достаточной для целей импортозамещения.

Столичная ИТ-компания будет трансформировать энергетику

Программно-аппаратный комплекс позволяет автоматизировать основные бизнес-процессы предприятия, такие как планирование ремонтных работ, учет и оптимальное распределение ресурсов, координация и организация взаимодействия подразделений и мобильных бригад, централизованный мониторинг и учет оборудования.

Искусственный интеллект прогнозирует отказы оборудования

Одним из важных компонентов является система мониторинга и диагностики оборудования, в которой применяется технология искусственного интеллекта. С ее помощью предприятие может не просто контролировать состояние технологического оборудования, но и прогнозировать отказы и планировать мероприятия по предотвращению аварий. Это позволяет существенно повысить эффективность технического обслуживания и ремонтов, а в итоге – снизить затраты на эксплуатацию оборудования.

Планы у ИТ-компании амбициозные и не ограничиваются только российским рынком.

«Мы продолжаем развивать наш продукт, применяя передовые технологии и методики, совершенствуем функциональность, чтобы сделать его конкурентоспособным и на международном рынке. Считаем, что у нашего программного обеспечения есть экспортный потенциал», – отмечает директор направления «Энергетика» компании Infotech Group Даниил Гранкин.