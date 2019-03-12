«Почта России» затеяла цифровизацию на 40 миллиардов

«Почта России» планирует потратить на свою цифровизацию 40 млрд руб. в течение пяти лет. Из них 10 млрд руб. планируется направить на проекты в сфере облачных вычислений, больших данных и искусственного интеллекта.

Затраты на цифровизацию

В течение пяти лет на цифровизацию «Почты России» будет потрачено более 40 млрд руб., сообщил гендиректор «Почты» Николай Подгузов. Заявление прозвучало на Форуме по цифровой трансформации, состоявшемся в рамках «Недели российского бизнеса 2019», которая проходит с 11 по 15 марта в Москве.

Из указанной суммы около 15 млрд руб. будет направлено на укрепление цифровой инфраструктуры. Еще около 10 млрд руб. планируется потратить на проекты в сфере облачных вычислений и больших данных, а также на тестирование работы искусственного интеллекта для роботизации бизнес-процессов. Оставшиеся 10-15 млрд руб. «Почта» намерена вложить в цифровизацию продуктов и услуг.

Достигнутые результаты

По словам Подгузова, цифровизация «Почты» продолжается уже около двух лет. Перед ней поставлено несколько задач — например, предполагается создать цифровую платформу управления предприятием, перевести работу с клиентами в цифровые каналы, изменить схему работы почтальонов с использованием современных технологий.

У «Почты» есть дочерняя структура «Почтовые технологии», которая представляет собой единый центр компетенций в сфере цифровой трансформации. Сейчас в «Почтовых технологиях» работает около 500 программистов и разработчиков. К концу 2019 г. руководство планирует увеличить штат в два раза. Компания развивает цифровую платформу, а также занимается разработкой продуктов.

Например, разработчиками «Почтовых технологий» был создан такой сервис как простая электронная подпись. Использование этой подписи вместо бумажных бланков позволило сделать получение посылок адресатами в пять раз быстрее, сейчас так выдается половина посылок в России.

По словам Подгузова, одним из результатов цифровой трансформации стало сокращение сроков запуска новых продуктов: если раньше разработка длилась 15 месяцев, то сейчас они запускаются за полгода.

«Почта России» потратит 40 млрд руб. на цифровизацию

«Мы определяем верхнеуровневые цели по продуктам, а задачи разработчикам делим на двухнедельные и месячные циклы. Благодаря такому подходу мы начали больше времени уделять обратной связи клиентов и дорабатывать продукты, исходя из нее», — поясняет Подгузов.

Как появились «Почтовые технологии»

«Почтовые технологии» были созданы в октябре 2017 г. Дочернее предприятие развивает технологические решения, которые используются внутри «Почты», а также разрабатывает цифровые продукты и управляет логистическими сервисами. Необходимость создания собственной инсорсинговой ИТ-компании в «Почте» объясняли тем, что при сложности архитектуры и больших объемах данных почтового оператора сторонние компании не могут достаточно качественно внедрять в организации технологические решения.

Изначально «Почтовые технологии» возглавил Сергей Емельченков — заместитель гендиректора «Почты России» по ИТ и развитию новых продуктов. В октябре 2018 г. он сообщил, что «Почтовые технологии» должны стать единым центром цифровых компетенций «Почты России», при этом штат «дочки» будет увеличен с 300 до 3 тыс. человек.

В январе 2019 г. директором «Почтовых технологий» стал Владимир Урбанский, ранее возглавлявший упраздненную инновационную «Альфа-лабораторию», разрабатывавшую высокотехнологичные решения для Альфа-банка.

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