ИТ-«дочку» «Почты России» возглавил выходец из Альфа-банка

Владимир Урбанский, возглавлявший упраздненную инновационную «Альфа-Лабораторию» Альфа-банка, стал директором компании «Почтовые технологии». Компания была создана «Почтой России» чтобы развивать цифровые технологии и проводить внедрения, с которыми не справляются сторонние организации.

Новый директор

Директором компании «Почтовые технологии», технологической «дочки» «Почты России», стал Владимир Урбанский. Одновременно он будет занимать позицию советника гендиректора самой «Почты». В новой должности Урбанский будет отвечать за процесс цифровизации почтового оператора и развитие «Почтовых технологий».

«Почтовые технологии» были созданы в октябре 2017 г. Дочернее предприятие развивает технологические решения, которые используются внутри «Почты», а также разрабатывает цифровые продукты и управляет логистическими сервисами. Необходимость создания собственной инсорсинговой ИТ-компании в «Почте» объясняли тем, что при сложности архитектуры и больших объемах данных почтового оператора сторонние компании не могут достаточно качественно внедрять в организации технологические решения.

Изначально «Почтовые технологии» возглавил Сергей Емельченков — заместитель гендиректора «Почты России» по ИТ и развитию новых продуктов. После назначения на эту должность Урбанского Емельченков продолжает работать в структурах «Почты». В октябре 2018 г. он сообщил, что «Почтовые технологии» должны стать единым центром цифровых компетенций «Почты России», при этом штат «дочки» будет увеличен с 300 до 3 тыс. человек.

Трудовая биография Урбанского

Как сообщили CNews в пресс-службе «Почты России», до начала работы в их компании Урбанский принимал участие в реализации проектов цифровой трансформации в разных странах.

Новый директор «Почтовых технологий» Владимир Урбанский

Урбанский начинал карьеру в Пробизнесбанке, где работал в качестве специалиста по развитию альтернативных каналов дистрибуции в 2004-2005 гг. Затем 13 лет проработал в Альфа-банке, куда пришел на должность старшего специалиста. До 2010 г. был главным специалистом, начальником управления развития каналов самообслуживания в блоке «Розничный бизнес», отвечал за интернет-банкинг, мобильный банкинг и платежные сервисы.

Затем был перемещен на позицию директора по развитию электронных услуг блока «Электронный бизнес». Позднее возглавил «Альфа-Лабораторию», созданную в 2013 г. с целью разработки высокотехнологичных решений для банка. «Лаборатория» выпустила несколько приложений, создала финансового помощника и платформу для кредитования малого бизнеса физлицами, осуществила сделку с помощью блокчейна и т. д. Она прекратила свое существование по решению руководства банка в августе 2017 г. После этого Урбанский возглавил розничный бизнес для премиальных клиентов, а в декабре того же года ушел из банка.

Урбанский является выпускником физического факультета МГУ им. Ломоносова, также учился в бизнес-школе Insead во Франции. Женат, воспитывает дочь.