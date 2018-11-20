Топ-менеджеры Symantec под судом из-за подделки документов ради премий

Против Symantec и ее руководителей был подан иск, в котором утверждается, что гендиректор и финдиректор компании фальсифицировали показатели выручки в бухгалтерской отчетности, чтобы не лишиться бонусов. Symantec уверяет, что поводом для иска стала одна-единственная ошибка, уже исправленная по итогам внутреннего расследования.

Иск против Symantec

Акционеры Symantec, разработчика ПО в сфере информационной безопасности, подали на компанию в суд за подделку бухгалтерской отчетности в мошеннических целях. Ответчиками по иску заявлены сама Symantec, ее гендиректор Грег Кларк (Greg Clark), финансовый директор Ник Новиелло (Nick Noviello) и бывший главный бухгалтер Марк Гарфилд (Mark Garfield).

Иск был подан в окружной суд Сан-Франциско Джеймсом Феликсом (James Felix) от имени всех, кто приобрел акции Symantec между 11 мая 2017 г. и 2 августа 2018 г. Согласно иску, в этот период руководство Symantec завышало в квартальной отчетности показатели выручки с целью сохранить свои бонусы, привязанные к финансовым результатам бизнеса. Такие действия являются нарушением федеральных законов США о ценных бумагах.

В результате фальсификации отчетов Кларк и Новиелло смогли перевыполнить целевые значения плана получения вознаграждения за 2017 г. Они получили около $52,1 млн гонорара и должны получить еще около $4 млн — как раз за достижения, отраженные в отчетности.

Покупка Blue Coat и LifeLock

Истец утверждает, что руководство Symantec вводило в заблуждение инвесторов относительно затрат на реструктуризацию, которую компания провела ранее в этом году, чтобы интегрировать свои приобретения — проекты Blue Coat и LifeLock. Напомним, Symantec купила американского провайдера сетевой безопасности Blue Coat за $4,65 млрд в августе 2016 г. В ноябре 2016 г. стало известно, что Symantec приобретает за $2,3 млрд компанию LifeLock, которая защищает персональные данные покупателей в интернете.

Руководство Symantec завышало показатели выручки ради бонусов

Истец ссылается на информацию, полученную от бывшего вице-президента и директора по безопасности Symantec, имя которого в иске не указано. По его словам, Кларк еще до приобретения Blue Coat распространялся на тему того, что нужно быть гибкими в вопросе распределения выручки по периодам в связи с этой дорогой покупкой. Он также неоднократно говорил, что показателями выручки можно манипулировать в разные периоды года. Взгляды Кларка не были секретом в компании.

Внутреннее расследование

Symantec сообщила, что иск связан с внутренним расследованием, которое началось в компании в мае 2018 г. Расследование проводил комитет по аудиту совета директоров Symantec. Собственное расследование предприняла также Комиссия по ценным бумагам США (SEC).

Результаты были оглашены в сентябре 2018 г. Комитет по аудиту сообщил, что исследовал сделку с клиентом, по итогам которой $13 млн были признаны выручкой, относящейся к четвертому кварталу финансового 2018 г., который на момент завершения расследования все еще был открытым периодом. В итоге комитет решил, что $12 млн из этой суммы должны быть учтены с отсрочкой. В результате были пересмотрены ранее обнародованные финансовые результаты за четвертый квартал финансового 2018 г. и первый квартал финансового 2019 г., который закончился для компании 29 июня календарного 2018 г. После оглашения результатов расследования акции Symantec просели на 10%.

Компания сообщает, что уже сдала отчетность за финансовый 2018 г. и первые два квартала финансового 2019 г. по формам, которые требует SEC, и что сейчас ее финансовые результаты находятся в полном согласии с правилами биржи.