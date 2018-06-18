Samsung оштрафовали на $400 млн за экономичные процессоры

Samsung заплатит $400 млн за кражу технологии

Южнокорейская компания Samsung оштрафована на $400 млн за нарушение патента на производство транзисторов по технологии FinFet. Они позволяют увеличить производительность чипа, снижая при этом энергопотребление. Решение вынесено федеральным жюри штата Техас.

Изначально технология разрабатывалась Samsung совместно с Корейским институтом передовых технологий (KAIST), однако затем специалисты гиганта рынка посчитали ее бесперспективной. Интерес к ней у Samsung появился вновь, когда на FinFet обратили внимание конкуренты из Intel. Сейчас FinFet используется во всех передовых мобильных телефонах.

Samsung проиграл очередное патентное разбирательство

Уже в ходе судебного разбирательства было доказано, что технологию также используют в своих чипах Qualcomm и GlobalFoundries, однако к ним у KAIST претензий не возникло.

Qualcomm поможет Samsung на апелляции

Позиция Samsung заключалась в том, что компания изначально принимала участие в разработке транзисторов, а потому их дальнейшая доработка и использование не могут считаться нарушением патента. Американский суд с южнокорейской компанией не согласился.

«Мы рассмотрим все возможные варианты для достижения более приемлемого результата этого процесса. Не исключено, что будет подана апелляция», - прокомментировали итоги слушаний в Samsung.

Не исключено, что на следующем этапе разбирательств, если он последует, Samsung, Qualcomm и GlobalFoundries выступят единым фронтом и проведут совместную защиту. Этот случай стал первым столкновением южнокорейского института и крупной корпорации из этой же страны. Рассмотрение дела в Техасе вызвано тем, что именно в этом штате базируется бюро KAIST, а местный суд считается наиболее дружественным по отношению к владельцам патентов.

Напомним, в мае по итогам семилетнего судебного разбирательства о нарушении патентов, Apple отсудила у Samsung $539 млн за незаконное использование своих изобретений.

По мнению суда, Samsung нарушила три патента Apple в сфере дизайна смартфонов, что обойдется корейской компании в $533 млн. Патенты касаются закругленных углов корпуса, ободка вокруг передней панели и представления иконок приложений в виде сетки. Также были нарушены два патента из области функционирования устройств, за это Samsung уплатит около $6 млн.