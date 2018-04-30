Умер Георгий Генс, глава и основатель ИТ-гиганта «Ланит»

Президент и главный акционер группы компаний «Ланит» Георгий Генс скончался 30 апреля 2018 г. на 64 году жизни. Это подтвердил CNews собеседник в компании «Ланит».

Смерть Георгия Генса произошла на Камчатке, где он проводил отпуск. Предположительной причиной его смерти врачи назвали отрыв тромба.

Георгий Генс родился в Москве в 1954 г., в 1976 г. окончил Экономический факультет МГУ и поступил на работу во ВНИИ автоматизации управления в непромышленной сфере (ВНИИНС), где и работал до 1988 г.

В 1989 г. Георгий Генс основал компанию «Ланит» («Лабораторию Новых Информационных Технологий»), одну из самых крупных, известных и успешных ИТ-компаний страны. По итогам 2016 г. интегратор «Ланит» занял вторую строчку рейтинга «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России» с выручкой 114,5 млрд руб.

Георгий Генс

Сейчас Группа «Ланит» - одна из старейших ныне существующих российских ИТ-компаний. Помимо одноименного интегратора в группу компаний входит розничное подразделение Inventive Retail Group, управляющее торговыми сетями re:Store, Samsung и LEGO.

Редакция CNews приносит соболезнования родным и коллегам Георгия Генса.

Официальное сообщение компании ««Ланит»»

30 апреля 2018 г. скончался основатель, бессменный лидер, президент ГК «Ланит» Георгий Владимирович Генс.

Гений. Созидатель. Человек. Он ушел внезапно, ярко – так же, как и жил. Летел на лыжах с горы. Остановилось сердце.

Невозможно представить, что его больше нет с нами. Невозможно выразить словами наше горе.

Георгий Генс - ярчайшая звезда российского ИТ-бизнеса, фигура колоссального масштаба. Человек, стоявший у истоков и бесконечно много сделавший для развития информационных технологий в России. Он видел не только настоящее, но и будущее.

Человек, создавший мощную, успешную группу компаний, исключительно благодаря своим многочисленным талантам, колоссальной энергии и оптимизму.

«Ланит» - дело его жизни. И как создатель, он заложил в основу фундаментальные принципы, которым мы следуем много лет, и которые никогда не потеряют своей актуальности. Вот как он сам их сформулировал:

«Я считаю, что основной секрет нашего успеха в тех принципах, которые с самого начала легли в основу зарождающейся компании, в тех ценностях, которыми руководствуюсь я сам и мои коллеги.

Мы выбрали для себя ту область, которая была нам по-настоящему интересна – новейшие информационные технологии, и сконцентрировались на ней. Мы хотели быть проводниками нового в реальную экономику, в реальную жизнь, и для этого исследовали инновационное оборудование и программное обеспечение, находили надежных партнеров и завоевывали их доверие.

Мы стремились и стремимся оказывать нашим клиентам услуги самого высокого качества, ориентируясь на реальные потребности заказчиков, создавая совершенно новые, подчас уникальные интеграционные решения. Наш принцип – это ответственность и гарантированное выполнение своих обязательств, мы любим много работать и добиваемся полезных результатов в каждом проекте, таким образом, укрепляя и расширяя сотрудничество с заказчиками.

Мы осознаем необходимость активного роста, роста быстрее рынка, последовательно усиливая свои позиции.

Мы верим в людей, знаем, что общий успех на 100% зависит от таланта, увлеченности, стремления к совершенствованию; от эффективности и кропотливого труда каждого. И мы уверены, что вместе строим компанию с большим будущим».

Георгий Генс любил повторять «Я хочу, чтобы «Ланит» был «Компанией Навсегда». И мы верим – так и будет.

У Георгия Генса было много талантов, но, возможно, самые большие из них – это любовь и уважение к людям, и любовь к жизни. В отношении к людям и жизнелюбии он ориентировался на своего отца, всегда хотел быть на него похожим, и мы можем уверенно сказать, что он с достоинством принял и преумножил эти дары. Георгий Владимирович был удивительно добрым, необыкновенно порядочным, неравнодушным человеком. Он очень верил в людей, всегда ими искренне интересовался и очень ярко и глубоко дружил. Его желание помогать людям было невероятным.

Он притягивал к себе людей талантливых и увлеченных, заражал их своими идеями. Его партнеры по бизнесу становились его друзьями. Как лидер, он вырастил настоящую Команду сильных профессионалов, он был отличным руководителем.

Георгий Генс был другом для всех нас, для многих он был как отец. Его сердца хватало на всех – на сотрудников, друзей, близких, и часто даже далеких людей. Он был прекрасным мужем, отцом, братом, другом, дедом.

«Каждый день – как подарок», - как-то сказал Георгий Генс. Именно так он прожил свою жизнь. И каждый его день – был подарком для нас.

Мы приносим искренние соболезнования родным и близким Георгия Генса. Мы осиротели. Скорбим.

Весь «Ланит».