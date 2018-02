Российский блокчейн-стартап собрал $2,5 млн, чтобы раздать их пользователям

Инвестиции в Dbrain

Российский стартап Dbrain собрал $2,5 млн инвестиций на развитие блокчейн-платформы, которая позволит пользователям, не имеющим профессиональной подготовки, коллективно заниматься обучением искусственного интеллекта и зарабатывать на этом. В настоящий момент уже запущена альфа-версия платформы, которая состоит из веб-интерфейса и бота в мессенджере Telegram.

Авторы проекта отмечают, что до 80% времени, которое необходимо для создания приложения на основе искусственного интеллекта, уходит на обработку массивов данных. Занимаются этим, как правило, разработчики и разметчики. Создатели Dbrain утверждают, что если доверить это занятие большему количеству людей, не имеющих ИТ-квалификации, то время и затраты на обработку данных можно будет уменьшить в 2-10 раз.

По словам Дмитрия Мацкевича, гендиректора и сооснователя Dbrain, это не значит, что из процесса работы над искусственным интеллектом будут исключены профессиональные инженеры — их безусловно важный труд будет применяться на других этапах разработки, помимо обработки данных.

Как и сколько можно заработать

Платформа Dbrain позволит пользователям интернета выполнять онлайн несложные операции по маркировке данных. Пример задания: пользователь должен просмотреть фото и указать, что на нем изображено — собака, кошка, лиса или утка. Таким образом будет производиться анализ, разметка и формирование большого массива данных для обучения искусственного интеллекта. За эту работу Dbrain намеревается платить порядка $3 в час. Таким образом, в месяц пользователь может зарабатывать около $500.

Telegram-бот и интерфейс Dbrain

В Dbrain считают, что их предложение покажется привлекательным жителям развивающихся стран, 43% которых являются активными пользователями интернета. Компания оценивает количество потенциальных работников в 2 млрд человек. Оплата будет производиться в собственной криптовалюте Dbraincoin (DBR) без посредничества финансовых организаций. Компания отмечает, что курс криптовалюты надежнее курсов некоторых обычных валют в развивающихся странах. Кроме того, таким образом получится привлечь к проекту даже тех пользователей, у которых нет банковского счета.

Технические особенности

Dbrain представляет собой гибридную платформу, где наряду с публичным блокчейном на основе Ethereum применяется и частный блокчейн. Авторы проекта отмечают, что блокчейн является гарантией не только качества разметки данных и их безопасности, но и справедливого распределения вознаграждения, а также общедоступности сервиса для потенциальных работников.

Проверка качества обработки данных производится по созданному Dbrain протоколу SPOCK (Subjective Proof Of Crowd worK). Помимо этого, применяется перекрестная проверка, когда удаленные работники перепроверяют задания друг друга. За безопасность данных и вознаграждения отвечает также созданный Dbrain протокол PICARD (Protocol for Indirect Controlled Access to Repository Data). Он не только защищает данные от утечки, но и позволяет работать с ними на платформе, не имея прямого доступа к ним.

Контакт с потенциальными работниками осуществляется посредством Telegram-бота. Это не первый чат-бот на основе искусственного интеллекта, созданный командой Dbrain — до этого они запустили популярного бота для обработки изображений Icon8, пользовательская аудитория которого достигает 7,5 млн, что сделало его лидером среди чат-ботов в Telegram.