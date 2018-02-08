Российские тюремщики украли бюджетные деньги при покупке раций на 140 миллионов

Следственный комитет расследует мошенничество со стороны должностных лиц ФСИН и сотрудников ЗАО «Т-Хелпер Телеком» при закупке для ведомства раций на сумму 141 млн руб. Подозреваемым грозит до 10 лет тюрьмы и штраф до 1 млн руб.

Расследование в ФСИН

Московский следственный комитет расследует случай мошенничества при закупке раций для Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Общая сумма закупок, в ходе которых осуществлялись мошеннические действия, составляет 141 млн руб.

Сущность дела

По данным источника, мошенническая схема была реализована некоторыми сотрудниками ФКУ «Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи ФСИН» и ЗАО «Т-Хелпер Телеком». Злоупотребляя служебным положением, эти должностные лица некорректно исполняли государственные контракты и принимали в ходе совершения госзакупок продукцию низкого качества, в результате чего им и удалось похитить бюджетные средства. Средства были выделены на исполнение государственного оборонного заказа в 2014-2015 гг.

Мошенническая операция продолжалась с декабря 2013 г. по октябрь 2015 г. Первый контракт был подписан в марте 2014 г. Речь шла о поставках 405 раций с частотой 400-470 МГц общей стоимостью 8,4 млн руб. и 2,4 тыс. раций с рабочими частотами 146-174 МГц стоимостью 51,1 млн руб.

В феврале 2015 г. был подписан еще один контракт, в котором оговаривалась поставка 2,9 тыс. раций с частотами 146-174 МГц общей стоимостью 70,9 млн руб. и 450 раций на 400-470 МГц стоимостью 10,9 млн руб. Таким образом, общая стоимость контрактов превышает 141 млн руб.

Уголовное дело и его последствия

Уголовное дело в ГСУ Следственного комитета по Москве было открыто 2 февраля 2018 г. Возбуждению дела предшествовала проверка организаций, где осуществлялась мошенническая схема, со стороны управления «М» Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

Сотрудники ФСИН подозревается в мошенничестве при закупке раций

Основанием для открытия уголовного дела стала часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса России, предусматривающая ответственность за мошенничество в особо крупном размере. Статья предлагает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет и уплаты штрафа в размере до 1 млн руб. Сумма штрафа также может быть равна доходу осужденного за период до 3 лет.

За тюремным заключением может последовать ограничение свободы на срок до двух лет. Штраф и ограничение свободы не являются обязательными.

Другие закупки ФСИН

В июне 2017 г. CNews писал, что бывший директор ФСИН России Александр Реймер приговорен к 8 годам лишения свободы и уплате штрафа в размере 800 тыс. руб. за мошенничество в особо крупных размерах. Приговор был вынесен по делу о хищении 1,3 млрд руб. при совершении закупки электронных браслетов для ФСИН в 2010-2012 гг.

Одновременно с Реймером и по тому же делу бывший замдиректора ФСИН Николай Криволапов был приговорен к 5 годам и 8 месяцам заключения в колонии, а директор ФГУП «Центр информационно-технического обеспечения и связи ФСИН» Виктор Определенов – к 6 годам. Кроме того, Криволапов и Опеределенов должны уплатить штраф в размере 600 тыс. руб. и 700 тыс. руб. соответственно.

Следствие установило, что в 2010-2012 гг. подсудимые похитили средства, которые ФСИН получила из бюджета на закупку электронных браслетов для надзора за обвиняемыми. Закупка этих систем была проведена по ценам, завышенным в несколько раз.

Продавцом браслетов выступал ФГУП ЦИТОС, общая сумма заключенных с ним госконтрактов составляла более 3,3 млрд руб. При этом фактически продавец не располагал мощностями, необходимыми для производства этих изделий. В начале 2013 г. выяснилось, что центр был лишь посредником в их приобретении у коммерческих организаций. Закупленные устройства были неисправны – у них не работали датчики ГЛОНАСС.

В итоге ФГУП ЦИТОС получил за бракованные браслеты порядка 2 млрд руб., из которых 1,2 млрд руб. были похищены мошенническим образом. Часть этих средств пошла на подкуп Реймера, помогавшего в хищении. Взятку в размере более 140 млн руб. он получил от своего соучастника Николая Мартынова, причем передача денег происходила в рабочем кабинете Реймера в Москве. На Мартынова было заведено отдельное дело. Согласившись на сделку со следствием, он получил 3 года и 8 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, а также был оштрафован на 500 тыс. руб.