В России ужесточены правила госзакупок

ФАС напомнила своим сотрудникам, что в рамках 223-ФЗ у них теперь нет необходимости рассматривать жалобы организаций, не принимавших участие в конкретной госзакупке, если эти жалобы были направлены после окончания приема заявок на оспариваемый тендер. Аналитическая практика CNews позволяет судить, что эта законодательная новелла окажет прямое влияние на закупочные процедуры по линии ИТ.

Жалобщиков со стороны ограничат в правах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) прокомментировала ужесточения в закупочном законодательстве, касающемуся компаний с госучастием. В контексте вступивших в силу поправок организации, которые сами непосредственно в конкретной закупке участия не принимают, смогут жаловаться на нее в ФАС только на этапе подачи заявок. «Введены меры защиты от недобросовестных жалобщиков, которые заинтересованы в отмене той или иной закупки на поздних стадиях, то есть после определения ее участников», — отмечает замруководителя ФАС Рачик Петросян.

Разъяснения на этот счет были разосланы Антимонопольной службой в ее территориальные органы. Подразумевается, что на поздних стадиях реально могут быть ущемлены законные интересы только прямых претендентов на контракт.

Рассматриваемые нормы с 31 декабря 2017 г. появились в федеральном законе 223-ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юрлиц». Он относится к деятельности закупщиков, в роли которых выступают коммерческие структуры, контролируемые государством. К таковым, в частности, относятся Сбербанк, «Ростелеком» и «Почта России».

Законодательные новеллы ограничили в правах сторонних жалобщиков в ФАС при госзакупках

Жаловаться, как и раньше, можно на действия заказчиков, комиссии по осуществлению закупок и оператора электронной площадки.

«Меры аналогичны системе контроля, выстроенной в 94-ФЗ и 44-ФЗ и зарекомендовавшей себя довольно эффективно», — отмечает Рачик Петросян, имея в виду в первом случае уже упраздненный закупочный закон, а во втором — закон, касающийся закупок, осуществляемых госорганами.

Практика жалоб «чужими руками»

Многолетний опыт CNews в мониторинге госзакупок по линии ИТ позволяет утверждать, что рассматриваемые нововведения появились отнюдь не случайно. На ИТ-закупки, осуществляемые компаниями с госучастием (по 44-ФЗ) и госведомствами (по 44-ФЗ), регулярно поступают жалобы от организаций, которые не только не приняли участие в конкретном тендере, но и в отношении них можно заподозрить явный заказной характер их деятельности.

Одним из ярких тому примеров может служить история, в которой в апреле и мае 2015 г. на действия Пенсионного фонда России при проведении крупных ИТ-конкурсов в ФАС было подано шесть жалоб от юридического центра «Законный бизнес». Общая сумма затронутых конкурсов составила 679 млн руб.

Участницей всех проблемных тендеров была компания «Эр-стайл» и связанная с ней на тот момент структура, что позволяло предположить, что жаловались либо «за», либо «против» именно «Эр-стайла». Однако выявить взаимосвязь «Законного бизнеса» с кем-либо из ИТ-поставщиков CNews не удалось.

При этом признаки ангажированности в действиях жалобщиков, не участвующих в тендере, прослеживаются все же не всегда. В качестве примера можно вспомнить историю, в которой искатель правды из компании «Спецстрой» застопорил 21 тендер «Ростелекома» на 6,2 млрд руб. Гендиректору «Спецстроя» тогда принципиально не понравилась склонность оператора объединять в своих инженерных ИКТ-тендерах и проектно-изыскательские, и строительно-монтажные работы.