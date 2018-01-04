Смена правил: В новых жилых домах теперь должно быть не менее двух интернет-провайдеров

Минстрой утвердил разработанные Минкомсвязи поправки в строительные нормы. Теперь застройщикам многоквартирных домов рекомендовано обеспечить инфраструктуру для подключения не менее двух интернет-провайдеров со скоростью от 100 Мбит/с.

Минстрой обязал застройщиков учитывать интересы интернет-провайдеров

Министерство строительства и ЖКХ утвердило поправки в строительные нормы и правила (СНиП). Поправки были разработаны Минкомсвязи с целью упрощения доступа интернет-провайдеров в многоквартирные дома.

В частности, по предложению Минкомсвязи был дополнены «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования». Документ был дополнен дополнен разделом, касающимся особенностей проектирования сетей широкополосного доступа (ШПД).

Принятый документ устанавливает минимально необходимые требования к проектированию и монтажу систем электросвязи инженерно-технического обеспечения. Так, еще на этапе проектирования многоквартирного дома рекомендовано на каждом этаже предусмотреть места, предназначенные для размещения оборудования связи.

В домах должно быть минимум два провайдера со скоростями не менее 100 Мбит/с

Для организации ШПД допускается использовать телефонную сеть связи. При этом рекомендуемая скорость доступа в интернет должна составлять не менее 100 Мбит/с. Также решены вопросы электропитания и конкуренции: в доме должно быть представлено не менее двух операторов ШПД.

Старые СНиПы препятствовали развитию современной инфраструктуры связи и снижали доступность услуг для связи, констатирует замдиректора Департамента регулирования радиочастот и сетей связи Минкомсвязи Михаил Быковский.

«Даже если застройщики были готовы спроектировать дом, в котором кроме телефонии будет еще и интернет, они просто не знали, как это сделать, - говорит Быковский. - Теперь все эти вопросы решени и могут быть использованы не только при строительстве новых многоквартирных домов, но также и при проведении реновации».

Долгая борьба за недискриминационный доступ интернет-провайдеров в жилые дома

Дискуссии относительно обеспечения недискриминационного доступа интернет-провайдеров в жилые дома идут уже несколько лет. В особенности данный вопрос актуален для новостроек: зачастую управляющие компании пускают в новые дома только одного интернет-провайдера. В результате цены на услуги связи для жителей таких домов оказываются выше, чем для жителей обычного дома, куда удалось протянуть сети сразу нескольким провайдерам.

Еще в 2015 г. Минкомсвязи разработало законопроект о внесении изменений в Закон «О связи» и Жилищный кодекс. Он предусматривал, что управляющая компания должна была бы пускать в жилой дом провайдера, если у него есть договор хотя бы с одним жителей этого дома. Сейчас, с формальной точки зрения, для прихода в дом какого-либо провайдера необходимо согласие двух третей жителей этого дома.

Однако, как писала газета «Ведомости», тогда против законопроекта выступил Минстрой. Между тем, в конце 2015 г. Президент России Владимир Путин поручил заинтересованным ведомствам совместно с Медиа-коммуникационным союзом подготовить предложения для обеспечения недискриминационного доступа провайдеров к многоквартирным домам.

После этого Минкомсвязи продолжило продвигать собственный законопроект. Но, как писала в конце 2016 г. газета «Коммерсант», в этот раз против выступило Главное правовое управление Администрации Президента. Параллельно Минкомсвязи предлагала внести изменения в СНиП, которые в итоге и были утверждены Минстроем.