Гендиректор российского «Яндекса» покинул компанию

Расширение полномочий

«Яндекс» официально объявил о том, что пост операционного директора группы компаний с 1 декабря 2017 года займет Грег Абовский.

Грег Абовский сменит Александра Шульгина, который, по сообщению компании, решил уйти из «Яндекса». Новую должность Грег Абовский будет совмещать с нынешними обязанностями финансового директора.

Руководителем группы компаний «Яндекс» по-прежнему будет Аркадий Волож.

«Я очень благодарен Саше Шульгину за то, что в своё время он принял операционное управление "Яндексом". Это очень непростая задача, с которой он блестяще справился. Он трансформировал компанию, создав условия для появления и роста новых бизнес-направлений. Так, отдельными бизнесами "Яндекса" стали "Яндекс.Маркет", "Авто.ру" и "Яндекс.Такси", на подходе ещё несколько экспериментов, — сказал Аркадий Волож. — Грег Абовский прекрасно чувствует "Яндекс" и понимает, как должен развиваться наш бизнес. Он работал вместе с Сашей около пяти лет, и я уверен, что это самый очевидный и понятный внутри и снаружи преемник».

Александр Шульгин занимал пост генерального директора российского офиса «Яндекса» с сентября 2014 г., на котором сменил Аркадия Воложа.

Александр Шульгин пришел в «Яндекс» в 2007 г. на должность финансового директора. В 2011 г. Александр принимал участие в подготовке компании к выходу на нью-йоркскую биржу NASDAQ. До «Яндекса» Александр десять лет занимал финансовые должности в российском представительстве Coca-Cola.

Новые должности, знакомые лица

Грег Абовский пришел в «Яндекс» в 2013 году и занял должность вице-президента компании по связям с инвесторами и корпоративному развитию.

Грег Абовский, новый операционный директор «Яндекса»

«В "Яндексе" работают настоящие профессионалы, у которых я многому научился за семь лет работы вместе. Я глубоко благодарен команде за доверие и поддержку, — сказал Александр Шульгин. — Работа в "Яндексе" — это невероятное приключение. Мне очень нравится, что здесь не боятся экспериментировать и стремятся открывать что-то новое. Сейчас "Яндекс" находится в превосходной форме, и я верю, что у компании впереди годы отличного роста. Мне же пришло время двигаться дальше. Грег — блестящий профессионал и ценный коллега, который может многое дать "Яндексу"».

Александр Шульгин покинул «Яндекс»

В 2014 году Грег Абовский был назначен на должность финансового директора компании. Последние годы он много занимался операционной деятельностью, а также помогал разным командам в «Яндексе» развивать их сервисы.

До «Яндекса» Грег Абовский более 14 лет работал на руководящих должностях в области финансов, медиа и технологий.

Грег Абовский имеет степень МВА Гарвардской школы бизнеса, окончил бакалавриат по экономике и русской литературе в Университете Брауна.

«Хочу сказать Аркадию спасибо за то, что он доверил мне новые задачи. Я был рад работать с Александром и видеть, как "Яндекс" развивается и движется вперед. Я с нетерпением примусь за работу в новой должности, чтобы и дальше помогать «Яндексу» раскрывать его огромный потенциал», — отметил Грег Абовский.