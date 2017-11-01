Закрыт журнал Intelligent Enterprise, выходивший в России 18 лет

В издательском доме «СК пресс» закрылся просуществовавший 18 лет журнал об ИТ Intelligent Enterprise. Его электронная версия также больше не будет поддерживаться.

Закрылся Intelligent Enterprise

Как стало известно CNews, в издательском доме «СК пресс» был закрыт журнал об информационных технологиях Intelligent Enterprise («Корпоративные системы»). Последние новостные обновления на его сайте датируются 13 сентября 2017 г. Последний вышедший из печати бумажный номер датирован маем-июнем 2017 г. На портале издательского дома ссылка на сайт журнала все еще присутствует в контактных данных организации, однако из списка действующих изданий информация о нем исчезла не менее месяца назад.

Ассистент генерального директора «СК пресс» Татьяна Кукушкина подтвердила CNews факт закрытия бумажной версии журнала и сообщила, что сайт издания также более не станет поддерживаться. Вопросы о причинах сворачивания проекта и о судьбе сотрудников издания она, по ее словам, перенаправила руководству издательского дома, однако какие-либо ответы не поступили в CNews в течение месяца.

По данным CNews, часть авторов Intelligent Enterprise получила расчет, а часть была переведена в другое издание группы — PC Week — еще в середине лета 2017 г. До этого должность главного редактора Intelligent Enterprise была вакантна более года, после того как в мае 2016 г. журнал покинул Камилл Ахметов.

История издания и общие проблемы бумажной прессы

IntelligentEnterpriseвыпускался с 1999 г. с периодичностью один раз в месяц и заявленным в последние годы тиражом в 15 тыс. экземпляров. Издание позиционировало себя как деловой ИТ-журнал, ориентированный на CIO, ИТ-директоров и высший ИТ-менеджмент компаний.

Последний в 18-летней российской истории номер Intelligent Enterprise

охватил интервал с мая по июнь 2017 года

Основной вектор Intelligent Enterprise был направлен на экономические и управленческие аспекты автоматизации предприятий, вопросы принятия решений по инвестициям в ИТ и построение эффективного взаимодействия с менеджментом предприятия, а также задачи планирования и управления ИТ.

На данный момент в ИТ-группе «СК пресс» осталось три издания: CRN, PC Magazine и PC Week. Ранее были закрыты журналы Byte, Upgrade, Computer Gaming World, «ПЛ компьютеры» (перед этим «Подводная лодка»).

Отметим, что бумажная ИТ-пресса в последнее время переживает в России не лучшие времена. После того как в начале 2000-х прекратили существование журналы «Инфобизнес», Bizon, e-Commerce World, «Сетевой», процесс ускорился во время кризиса 2008-2009 г., когда закрылись «Компьютерра», «Домашний компьютер», C't Magazine, Mobi, «IT спец», SYNC и «Планета Интернет». Позже прекратили свое существование F5, Т3, «PC игры», Hard'n'Soft, CIO, «Железо», Computer Bild и др. Лидерские позиции заняли интернет-СМИ.