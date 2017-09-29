МТС изгнали из Туркменистана. 1,7 млн абонентов остались без связи

Из-за действия властей Туркменистана прекратила работу местная «дочка» МТС. Без связи осталось 1,7 млн абонентов. Это уже третий конфликт МТС с властями Туркменистана за историю работы компании в республике.

МТС без Туркменистана

Оператор «Мобильные телесистемы» (МТС) сообщил о приостановлении работы сети принадлежащего ей сотового оператора «МТС-Туркменистан». Отключение произошло в 12 ночи 29 сентября 2017 г.

Вину за случившееся в МТС возлагают на государственную компанию «Туркментелеком», которая отключила оператору каналы междугородней, международной и зоновой связи, а также доступ в интернет. Кроме того, оператору не были продлены разрешения на использования операторам частот, аренды ресурсов и т.д.

В МТС подчеркивают, что призывы компании к конструктивному диалогу не были услышаны. В настоящее время МТС продолжает вести переговоры с властями Туркменистана о получении разрешений на использование частот и иных необходимых ресурсов и выразили надежду на положительный исход процесса.

В МТС отметили, что лицензия ее туркменской «дочки» заканчивается 26 июля 2018 г. – то есть почти через год. К нынешнему моменту МТС обслуживала в Туркменистане 1,7 млн абонентов.

По итогам 2016 г. выручка компании составила 260,2 млн манат ($74,3 млн), показатель OIBDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) – 93,7 млн манат ($26,7 млн).

МТС не договорилась с властями о разделе прибыли

В то же время 28 сентября 2017 г. у МТС истек срок пятилетнего соглашения с властями Туркменистана о разделе прибыли ее туркменской «дочки». Впрочем, в МТС утверждают, что данное обстоятельство не является основанием для прекращения работы оператора, так как у него продолжает действовать лицензия.

МТС в третий раз за 12 лет выгнали с туркменского рынка

Данный инцидент сделал еще более драматической историю работы МТС в Туркменистане. МТС вышла на туркменский рынок в 2005 г., приобретя американскую компанию Barasha Communications Technology (BCT). На тот момент BCT был доминирующим сотовым оператором в республике, небольшую конкуренцию которому составлял созданный за год до этого государственный оператор Altyn Assyr.

История повторяется по третьему кругу

Вскоре после данной сделки власти Туркменистана отозвали лицензию у BCT, в результате чего сеть оператора перестала работать. Но через некоторое время конфликт удалось уладить: МТС заключила пятилетнее соглашение с властями республики, согласно которому BCT обязалась перечислять в бюджет 20% от своей чистой прибыли.

Действие соглашения закончилось в конце 2010 г., после чего сеть МТС была в Туркменистане вновь отключена (на тот момент она обслуживала 2,4 млн абонентов).

Летом 2012 г. стороны пришли к новому соглашению, срок действия которого сейчас закончился. МТС возобновила работу в республике через новую дочернюю компанию «МТС-Туркменистан».

На этот раз МТС обязалась перечислять властям республике уже 30% от чистой прибыли своей туркменской «дочки». Срок нового соглашения составил также пять лет. Кроме того, «МТС-Туркменистан» предложим бывшим абонентам BCT подключиться с сохранением телефонных номеров и остатков на счетах.

За время, пока сеть МТС не работала, свои позиции укрепил Altyn Asyr. На конец 2016 г. оператор обслуживал 3,8 млн абонентов. Кроме того, МТС жаловалась, что власти республики не дают компании полноценно конкурировать с государственным операторам.

«Туркментелеком» отказывал «МТС-Туркменистан» в увеличении мощности магистральных каналов в связи с чем «дочка» МТС, в отличие от Altyn Asyr, не могла запустить сети 4G и в полной мере не могла использовать сети 3G. Кроме того, «МТС-Туркменистан» проигрывал Altyn Asyr по роуминговым тарифам.