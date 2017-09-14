Кто и почем перехватывает освободившиеся домены в Рунете

Объем рынка регистрации освобождающихся доменов в Рунете до конца 2017 г. достигнет $1 млн. Наиболее дорогим из перехваченных за последнее время доменов оказался tandem.ru - за него клиент заплатил $8,3 тыс.

Объем рынка перехвата доменов достигнет $1 млн

В Рунете растет объем рынка регистрации освобождающихся доменов. Об этом в ходе прошедшей в Алма-Ате (Казахстан) ежегодной конференции TLDCON рассказал владелец агрегатора expired.ru Илья Поярков.

По его оценкам, в 2015 г. объем рынка составлял $875 тыс. По итогам 9 месяцев 2017 г. объем рынка составил $674 тыс, а по итогам всего года он вырастет до $1 млн. В то же время средняя цена регистрации освобождающегося домена снизилась с $17,1 в 2014 г. до $12,3 в нынешнем году.

Самые дорогие перехваченные домены

По данным Пояркова, самым дорогим из зарегистрированных за последнее время освободившихся доменов стал tandem.ru. Его цена составила $8,3 тыс.

Домены uni.ru, voip.ru, fakel.ru, coaching.ru и korea.ru стоили по $3,3 тыс. каждый. Домен low.ru стоил $2,5 тыс, домены insta.ru и zapas.ru - по $2,2 тыс. каждый.

Как возник рынок перехваченных доменов

Рынок регистрации освободившихся доменов стал складываться в 2012 г. До той поры регистратор, удаляя домены из реестра зон .Ru и .РФ, мог тут же зарегистрировать их на других владельцев, что позволяло крупным регистраторам сохранять за собой значительную часть освобождающихся доменов.

Рынок перехвата освобождающихся доменов в Рунете к концу года достигнет $1 млн

Чтобы ввести равенство между регистраторами, регулятор доменных зон .Ru и .РФ - Координационный центр национального домена сети интернет (КЦ) - ввел новые правила регистрации и удаления освобождающихся доменов.

Теперь удаление доменов происходит в определенные временные промежутки: с 17:00 до 18:00 по рабочим дням (со вторника по пятницу). За это время в случайном порядке удаляется 10 тыс. доменов (летом это значение было увеличено до 15 тыс).

Также для каждого регистратора устанавливается квота на количество запросов по регистрации освободившихся доменов. Квота рассчитывается по формуле «1 тыс. + N*2,5», где N - число удаленных в данный час доменов этим же регистратором.

Кто занимается перехватом доменов

После введения данной процедуры на рынке появились услуги по перехвату освободившихся доменов. Поярков говорит, что сейчас на рынке этим занимаются семь компаний. Из них пять это аккредитованные КЦ регистраторы доменов. Еще два - специализированные агрегаторы по перехвату освободившихся доменов.

Один из таких агрегаторов - expired.ru Пояркова. Такие агрегаторы выкупают у регистраторов квоты на регистрацию освободившихся доменов и предлагают своим клиентам попытаться зарегистрировать (перехватить) домен, чей срок регистрации подходит к концу. Поярков говорит, что exist.ru сотрудничает со всеми регистраторами, аккредитованынми КЦ, кроме «Вымпелкома».

Перехватить освобождающийся домен крайне непросто, отмечает Поярков. Технический центр интернета - «дочка» КЦ, отвечающая за техническое администрирование реестров зон .Ru и .РФ - удаляет из реестра освобождающиеся домены в указанные временные промежутки в случайном порядке, после чего они становятся доступны для регистрации (перехвата). Среднее время перехвата одного домена - 0,15 секунд, подсчитал владелец expired.ru.

Таким образом, площадка для перехвата доменов должна агрегировать квоты от разных регистраторов и иметь специализированное ПО. С точки же зрения конечного клиента, желающего зарегистрировать освободившийся домен, ситуация осложняется тем, что ни одна площадка не сможет гарантировать ему перехват соответствующего доменного имени.

На горизонте - новые правила игры

Впрочем, еще в 2016 г. КЦ создал рабочую группу по выработке новых правил регистрации доменов, чьи прежние владельцы не стали их продлевать. Ожидается, что в конце 2017 г. либо начале 2018 г. правила игры будут значительно переработаны.