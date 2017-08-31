«Мегафон» получил от «Евросети» многомиллиардный убыток

«Мегафон» получил убыток на 15,9 млрд руб. из-за обесценивания «Евросети». Это случилось в тот момент, когда «Мегафон» готовится к разделу «Евросети» со своим партнером по данному активу - «Вымпелкомом».

Убыток для «Мегафона»

Сотовый оператор «Мегафон» списал убыток на 15,9 млрд руб. из-за обесценивания стоимости компании «Евросеть», которая на половину подконтрольна оператору. Об этом говорится в материалах «Мегафона».

В «Мегафоне» объясняют данные списания «недавними изменения на рынке мобильной розницы», которые негативно повлияли на рентабельность «Евросеть». В то же время данное списание носит неденежный характер и не окажет влияния на величины свободного денежного потока и показателя OIDBA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на аморитзацию) «Мегафона». В «Евросети» от комментариев отказались.

Не первый убыток от «Евросети»

Розничная сеть «Евросеть» была основана Евгением Чичваркиным и Тимуром Артемьевым. В 2008 г. компанию приобрели предприниматель Александр Мамут и оператор «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»).

У «Вымпелкома» было право увеличить свою долю в «Евросети» до контрольной, но оператор не стал этого делать. Вместо этого в 2012 г. «Евросеть» оказалась на паритетных началах разделена между «Вымпелкомом» и «Мегафоном».

«Мегафон» списал в убыток15,9 млрд руб. из-за обесценивания стоимости «Евросети»

С тех пор «Мегафон» неоднократно списывал убытки от обесценивания своей доли в «Евросети». По итогам 2015 г. «Мегафон» списал убытков на 2,6 млрд руб., по итогам 2016 г. - на 4,9 млрд руб.

В то же время «Мегафон» сообщал, что в 2015 г. прибыль «Евросети» составила 1,45 млрд руб., а вот по итогам 2016 г. компания, наоборот, получила убыток на сумму 1,66 млрд руб. То есть в 2016 г. дела у «Евросети» действительно стали идти хуже.

Совладелец «Евросети» оператор «Вымпелком» по итогам 2016 г. также списал убытки от обесценивания данного актива на $99 млн (6 млрд руб. по курсу на конец 2016 г.).

Раздел «Евросети» и возможное объединение со «Связным»

В июле 2017 г. «Мегафон» и «Вымпелком» договорились о разделе «Евросети». Сама компания вместе с ее брендом останется за «Мегафоном», а половина ее салонов (около 2 тыс.) перейдет «Вымпелкому». Кроме того, «Вымпелком» в рамках данной сделки выплатит «Мегафону» 1,25 млрд руб.

Недавно «Мегафон» сообщил, что после раздела «Евросети» будет рассматривать вариант объединения розничной компании с конкурентом - сетью «Связной». «Связной» с 2015 г. принадлежит предпринимателю Олегу Малису - брату Александра Малиса, который с 2009 г. возглавляет «Евросеть».

Кроме того, на этой неделе новым руководителем «Связного» стал Дмитрий Мильштейн, который до этого работал финансовым директором «Евросети».