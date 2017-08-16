В сентябре ожидается взрыв цен на ноутбуки

Рост цен на сырье и постоянно растущий спрос на электромобили и смартфоны стал причиной продолжающегося роста цен на аккумуляторы для ноутбуков. В сентябре ожидается очередной скачок на 10-20%.

Закольцованный дефицит

Согласно информации тайваньского делового онлайн-портала The DigiTimes, ссылающегося на собственные источники в производственной цепочке, уже в сентябре ожидается резкий скачок цен на аккумуляторы для ноутбуков, и, как следствие, рост цен на сами портативные ПК.

Среди основных причин роста цен на батареи источники, прежде всего, указывают растущую стоимость компонентов и исходных материалов для производства литий-ионных аккумуляторов.

Высокое давление на цены также оказывает постоянно растущий спрос на батареи со стороны автоиндустрии, постепенно наращивающей производство электромобилей, а также со стороны производителей смартфонов, где рост спроса наблюдается перманентно уже не первый год подряд.

Дешевле не будет

Индустриальные источники The DigiTimes отмечают, что цена базовых литий-ионных ячеек формата 18650 для аккумуляторов ноутбуков, и без того значительно выросшая за первое полугоде 2017, уже в сентябре может подскочить дополнительно на 10-20%. С литий-полимерными аккумуляторными ячейками ситуация еще более напряженная, поскольку цены на них совсем недавно уже подскочили на 20%.

Если ранее в среде производителей ноутбуков звучали достаточно оптимистичные прогнозы на предмет восстановления рынка на протяжении 2017 года, то сейчас такой оптимизм несколько снизился, и главной причиной тому – повышение цен на компоненты.

Классические литий-ионные ячейки типоразмера 18650

Так, например, совсем недавно президент Compal Electronics Рэй Чен (Ray Chen) отметил, что эффект от стабилизации цен на рынке оптовых поставок дисплейных модулей, наблюдавшийся в июле-августе, полностью нивелируется всплеском спроса на твердотельные накопители (SSD), дефицит которых автоматически вызвал новый виток роста цен.

Компоновка батареи аккумулятора из элементов 18650

Производители батарей ноутбуков со своей стороны пытаются удовлетворить пик спроса наращиванием производства. Так, например, тайваньская Simplo Technology в своем финансовом отчете за первое полугодие 2017 г. объявила о наличии на своих складах готовой продукции на конец июня на сумму порядка $305,32 млн, что практически вдвое превышает запасы компании годом ранее. В Simplo отмечают, что компания заведомо создала резерв для своих клиентов, поскольку в настоящее время сырье для производства аккумуляторов находится «в серьезном дефиците».

Причины роста цен и перспективы

Одной из основных причин нехватки производственных материалов для литиевых батарей источники The DigiTimes называют ужесточение правил на добычу кобальта, введенного властями Китая. По этой причине цены на кобальт взлетали уже дважды – в четвертом квартале 2016 г. и в феврале 2017 г.

Цены на литий с конца 2016 г. уже успели подскочить на 60%, однако здесь главной причиной, по мнению источников, является лавинообразный спрос со стороны автомобильной индустрии. Согласно прогнозам, отмечают в The DigiTimes, мировое производство электромобилей составит порядка 2 млн штук в 2017 г. и достигнет 9-20 млн к 2020 г.

Таким образом, подчеркивают в The DigiTimes, потребителям лития вряд ли стоит ожидать изменения ценового вектора в ближайшие три года. Как следствие, цены на батареи питания, скорее всего, будут расти и дальше.