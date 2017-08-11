Nvidia обогатилась на криптовалютной лихорадке на сотни миллионов

Финансовые отчеты Nvidia показали рост прибыли из-за высокого спроса на графические решения для майнинга криптовалют. За отчетные три месяца чистая прибыль компании в два раза превысила прошлогодние показатели аналогичного периода.

Nvidia заработала на майнерах $150 млн

Nvidia признала рост доходов во II квартале 2018 финасового года (начинается по календарю компании с 1 февраля 2017 г.) из-за криптовалютного ажиотажа. Чистая прибыль компании в этот промежуток времени составила $583 млн, что почти вдвое больше показателей II квартала предыдущего года. Основная часть выручки входит в статью OEM & IP. В компании отметили, что игровые GPU, которые активно используются для обработки и ускорения транзакций с криптовалютами, как раз учитываются в этом показателе.

«Криптовалюта и блокчейн стали неотъемлемой частью нашей выручки. Потребность рынка в них будет расти. Со временем, эти технологии займут значительную его часть», — сказал генеральный директор Nvidia Хуан Жэньсюнь (Jensen Huang).

По его подсчетам, из всей выручки сегмента OEM ($251 млн), значительная часть приходится на «майнинговые» продукты — около $150 млн. Именно такова суммарная стоимость проданных графических процессоров, которые были использованы в специальных версиях видеокарт без видеовыходов на задней панели и с уменьшенным сроком гарантии.

В Nvidia и в дальнейшем ожидают роста связанных с криптовалютами показателей

В целом же продажи подскочили на 6% до $2,23 млрд. Это без малого на треть миллиарда превышает прогнозы аналитиков. Аналогичная ситуация с общей выручкой ($2,35 млрд). При этом, после публикации отчета акции Nvidia потеряли в стоимости 6,6% из-за невысокого роста автомобильного и серверного бизнеса.

Доходы от GPU будут увеличиваться

Рынок криптовалют, неуклонно росший в последние годы, проходит этим летом через период скандалов. Главным событием стал раскол биткоина на две криптовалюты: традиционный Bitcoin и альтернативный Bitcoin Cash. Причиной раздрая стали споры о размере блоков — пакетов биткоинов, которые и составляют блокчейн. Наиболее богатые майнеры (преимущественно — из Китая), владеющие дорогостоящим оборудованием, предложили максимально допустимый параметр увеличить в 8 раз — с 1 МБ до 8 МБ. Вторая сторона с предложением не согласилась, предложив для разгрузки сети вывести часть операций за ее пределы.

Не придя к компромиссу, члены майнингового сообщества решились на «хардфорк» — принудительное разделение Bitcoin на две криптовалюты. Причем, держатели традиционного биткоина, получили счета с равным количеством альтернативного. После стремительного роста в первые дни, Bitcoin Cash прилично сбавил в стоимости и рыночной капитализации — $327 и $5,4 млрд (аналогичные показатели Bitcoin — $3482 и $57,4 млрд).

Несмотря на то, что многие электронные платежные системы отказались признавать новую криптовалюту, ее создание подстегнуло уже существующих майнеров, а также, благодаря шумихе, привлекло в их ряды новых пользователей. В этой связи в Nvidia ожидают продолжения роста выручки по этой статье доходов.