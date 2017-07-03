Российский Microsoft вернул себе топ-менеджера

На место ушедшего на повышение Томаша Боченека, который сменил Павла Бетсиса на посту главы Microsoft в России, назначен Павел Ершов — ветеран компании, расстававшийся с ней на шесть лет ради Parallels и Ingram Micro.

Преемник Боченека на старой должности

Операционным директором Microsoft в России назначен Павел Ершов, который приступает к своим обязанностям с 3 июля 2017 г. На этом посту он заменил Томаша Боченека (Tomasz Bochenek), который недавно был назначен на должность президента Microsoft в России. Об этом CNews сообщили в компании.

В своей новой роли Ершов будет отвечать за операционную деятельность Microsoft в России и за рост бизнеса во всех ключевых для компании сегментах рынка. Ершов станет напрямую подчиняться главе Microsoft в России.

Напомним, 27 июня стало известно, что Боченек примет в российском Microsoft бразды правления из рук Павла Бетсиса, проработавшего на своем посту три года. При этом Бетсис останется в компании до конца лета для передачи дел.

Трудовая биография Павла Ершова

Павел Ершов окончил МГИМО по специальности международная экономика. Свою ИТ-карьеру в Microsoft он начал в 1998 г. и до 2011 г. занимал в компании различные должности, в частности возглавлял департамент по работе с госучреждениями и входил в состав совета директоров. «За время работы ему удалось увеличить доли присутствия сервисов и программных продуктов Microsoft на рынке, а также расширить взаимодействие с представителями госучреждений», — характеризуют его деятельность в компании.

Павел Ершов назначен операционным директором Microsoft в России

В 2011 г. он оставил Microsoft и перешел в Parallels, где занял должность президента компании по развивающимся рынкам. С 2014 по 2015 гг. он работал в Сингапуре, где отвечал за продажи и операционную деятельность компании в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В 2015 г. он перешел в американскую компанию Ingram Micro, где занял пост вице-президента. В этой должности он развивал международные продажи и маркетинговую стратегию облачных платформ.