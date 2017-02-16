Создатель Linux призвал «забить» на инновации
Создатель Linux Линус Торвальдс на
конференции разработчиков открытого ПО назвал инновации в ИТ-секторе чушью,
призвав коллег «забить» на их значение для сферы.
«Инновации бессмысленны»
Известный своими неоднозначными высказываниями создатель ядра Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) в очередной раз оскорбил коллег-разработчиков — на этот раз его критике подверглись техно-инноваторы. Как сообщает TheRegister, на встрече разработчиков открытого ПО в Калифорнии (Open Source Leadership Summit) под кураторством исполнительного директора Linux Foundation Джима Землина (Jim Zemlin) Торвальдс заявил, что восторги в отношении инноваций в технологиях являются «самодовольными, ограниченными и корыстными».
«Инновации, о которых так много говорят в индустрии, — это чушь, — сказал Торвальдс. — Кто угодно может заниматься инновациями. Не так уж это и трудно — думать иначе, забейте. Это бессмысленно».
Говоря о разработке ядра Linux и своем отношении к процессу, Торвальдс пояснил, что ажиотаж вокруг ОС далек от реальности. «Реальная работа кроется в деталях», — добавил Торвальдс. Он отметил, что абсолютно согласен с утверждением о том, что успешные проекты это «99% пота и 1% инноваций».
Понять и простить
В The Register отмечают, что разработчик вполне имеет право на такие высказывания, поскольку Linux является одним из самых успешных коллективных проектов компьютерной эры. Начиная с 2005 г. более 13,5 тыс. участников проекта добавили порядка 10 тыс. строчек кода, удалили около 8 тыс., и ежедневно обновляют 1,5—1,8 тыс. В целом разработка Linuxведется уже более двух десятков лет.
Покритиковав любителей инноваций, Торвальдс не забыл поблагодарить всех разработчиков открытой ОС, косвенно извинившись при этом перед коллегами за скандалы в проекте. «Это довольно скучно, насколько хорошо сегодня отлажен у нас процесс, — отметил он. — Раньше вот были неспокойные времена, полные стресса. Вот когда код не работает, тогда идет оживление…Проблемы в процессе — это боль в заду. А проблем никто не хочет…и люди начинают себя агрессивно вести по отношению друг к другу».
История скандалов
Напомним, ранее разработчик уже не раз оказывался в центре скандалов из-за своих резких высказываний. К примеру, в 2012 г. Торвальдс обиделся на компанию Nvidia, которая, по его мнению, «не желает сотрудничать с сообществом разработчиков Linux и продолжает держать закрытым код своих графических драйверов для Linux». Свою оценку разработчика графических ускорителей он сопроводил неприличным жестом.
В январе 2015 г. Торвальдс заявил, что ему без разницы, какие чувства испытывают общающиеся с ним разработчики. «Некоторые люди думают, что я приятен. И они оказываются крайне удивлены, когда понимают, что заблуждались. Я неприятный человек. И вы меня не заботите. Я забочусь о технологии и ядре — вот, что для меня важно», — сказал он.
Позже сообщество разработчиков Linux приняло принципы поведения при возникновении конфликтов между участниками рассылки Linux Kernel Mailing List (LKML), которые должны были создать более комфортные условия для работы и избавить участников сообщества от регулярных оскорблений и унижений со стороны сослуживцев.
Несмотря на это, ближе к концу года Linux покинули топовые разработчики, заявившие перед уходом, что им претит «жестокость в вербальном взаимодействии» Торвальдса. Они также пожаловались на «сексистские и гомофобные шутки» среди участников проекта.