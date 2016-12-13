Disney выставила на улицу сотни белых ИТ-шников, чтобы нанять азиатов
Уволенные в 2015 г. ИТ-сотрудники Disney из американских офисов компании обвиняют ее в дискриминации, заявляя, что она избавляется от белых американцев, чтобы заменить их на индусов.
Disney притесняет «европоамериканцев»
Бывшие ИТ-специалисты американской компании Disney, работавшие на мультимедийного гиганта в США, подают иск против своего бывшего работодателя, обвиняя его в дискриминации по национальным и расовым признакам. Примечательно, что большинство истцов — белые американцы.
Как говорится в материалах судебного иска, который был подан в Окружной суд Орландо, все началось в октябре 2014 г., когда руководство Disney обнародовало план по привлечению аутсорсинговых компаний для осуществления многих ИТ-процессов. После этого состав ИТ-сотрудников в офисах Disney существенно изменился в сторону значительного увеличения среди них «работников из Южной Азии», пишет Computer World.
В январе 2015 г. около 250 ИТ-специалистов Disney были уволены. «Они потеряли свои должности, а работа, которую они выполняли, была отдана на аутсорсинг сторонним фирмам. Те привезли собственных сотрудников, абсолютное большинство которых составили не американцы», — заявила Сара Блэквелл (Sara Blackwell), адвокат из Флориды, представляющая интересы истцов.
Она отметила, что среди уволенных американцев были представители разных рас, тогда как заменили их на индусов. Таким образом, истцы утверждают, что их уволили из-за национальной и расовой принадлежности. Представители Disney пока никак не ответили на обвинения.
История конфронтации
Это уже второй судебный иск к Disney с подобными обвинениями. В январе 2016 г. два бывших сотрудника компании подали иск против Disney и двух ИТ-аутсорсеров — HCL и Cognizant, обвиняя их в сговоре с целью увольнения работников-американцев. Впрочем, тот иск был аннулирован Федеральным судом.
«Вскоре после того, как Disney анонсировал план по аутсорсингу, демографическая ситуация в офисе стала стремительно меняться. Наши ИТ-офисы внезапно заполнили сотрудники-иностранцы из Азии. Я не мог поверить, что это происходит, что наших специалистов физически меняют на сотрудников, которых только что привезли из-за границы, специально чтобы нас заменить. Я был просто шокирован», — сказал Лео Перрейро (Leo Perrero), бывший ИТ-специалист Disney.
Как отмечают в медиа, в США растет количество жалоб и судебных исков против привлечения аутсорсеров американскими компаниями. Представители топ-менеджмента данных компаний, впрочем, как правило публично защищают эту практику, заявляя, что она позволяет им более эффективно управлять ИТ-сервисами и создавать еще больше рабочих мест.