Робот ОТР проверит потенциальных заемщиков «Байкалинвестбанка»

«Байкалинвестбанк» повысил операционную эффективность процессов кредитного фронт-офиса за счет применения программных роботов. Их использование позволило сократить время одного из ключевых этапов проверки потенциального заемщика с нескольких часов до нескольких минут.

В рамках проекта по внедрению технологии Robotic Process Automation (RPA), выполненного специалистами ИТ-компании ОТР, в «Байкалинвестбанке» были установлены несколько программных роботов, работающих параллельно под управлением единого центра. Роботы собирают информацию о потенциальном заемщике, его работодателе, поручителе и предмете залога с 33 внешних веб-сервисов, анализируют полученную информацию и формируют отчет для экспертов департамента экономической безопасности и сотрудников банка. Как итог, решение об одобрении или отклонении заявки принимает человек, но всю необходимую информацию для его принятия собирает и готовит робот.

Роботизация процессов оценки кредитоспособности заемщиков позволила значительно ускорить процесс выдачи кредитов, снизить операционные расходы и одновременно с этим уменьшить риски невозврата. После начала использования робота в банке время проверки одного заемщика сократилось с нескольких часов до нескольких минут. При этом один программный модуль, базирующийся на технологии RPA, позволил освободить от проверочных операций сразу нескольких банковских специалистов.

Антон Прямиков, CIO «Байкалинвестбанка», отметил: «Программные роботы — действительно прорывная технология. Автоматизация операционных процессов фронт-офиса является одним из приоритетных направлением развития ИТ в «Байкалинвестбанке». Применение технологии RPA наряду с традиционной автоматизацией дает банку дополнительные возможности ускорить и оптимизировать процессы, существенно сократить время на рассмотрение кредитных заявок. Что очень ценно для бизнеса банка».

Одно из преимуществ технологии RPA, выгодно отличающих ее от традиционных ИТ-систем, является высокая скорость внедрения. Программных роботов можно запускать быстрее, чем предусматривает классический подход, применяемый организациями для выпуска релизов и обновлений версий ИТ-систем. Срок выполнения проекта в «Байкалинвестбанке» – от постановки задачи до промышленного запуска программного робота – занял шесть недель.

Для создания робота, используемого в рамках RPA-проекта, не нужно писать программный код. Имитируя работу с различными информационными системами, робот осуществляет действия так, как это делает обычный сотрудник, через пользовательские интерфейсы. При этом выполняя те же действия, что и живой сотрудник, робот делает это круглосуточно и без ошибок, которые могут возникать при ручной и полуавтоматической обработке данных. Избавляя банковских специалистов от рутинных операций, программный робот позволяет людям сконцентрироваться на главном – на принятии решений.

Алексей Ильин, руководитель направления RPA, ОТР, сказал: «Многие банки и компании уже оценили положительное влияние роботизированной автоматизации бизнес-процессов на операционную эффективность. Технология RPA дает бизнесу нужную гибкость и скорость не только для быстрого запуска новых продуктов на рынок, но и помогает также быстро адаптировать внутренние операционные процессы. Для многих банков внедрение RPA – это не только возможность улучшить уровень производительности, скорости и надежности автоматизированных бизнес- процессов, но и повысить клиентскую лояльность в условиях высокой конкуренции и высокого стандарта обслуживания на рынке».