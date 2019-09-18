Новое решение для архивного хранения данных IVA «ЯРъ» 1250

Российский производитель IVA Technologies представил новую модель в линейке решений для архивного хранения данных СХД IVA «ЯРъ» 1250 с увеличенным на четверть объемом дискового пространства в компактном корпусе СХД.

Хранилище СХД IVA «ЯРъ» 1250 содержит в своем составе 78 жестких дисков, как и предшествующее решение, однако емкость каждого HDD увеличена на 2 терабайта и в данный момент составляет 16 ТБ, что позволяет максимально эффективно использовать имеющееся дисковое пространство. Благодаря поддержке дисков данного объема удалось достичь расширения совокупного «сырого» пространства до 1,25 ПБ. Такие СХД идеально подойдут для работы с большим объемом медиаконтента, хранения файлов и создания резервных копий, использования в системах видеонаблюдения.

Новая модель продукта наследует все ключевые конкурентные преимущества решений линейки CХД IVA «ЯРъ», включая сверхплотное хранение. Компактные габариты системы: размер корпуса с форм-фактором 4U составляет 447х175,3х912 мм, позволяют максимально практично разместить ее в ограниченном пространстве как офиса, так и ЦОД. Таким образом, СХД IVA «ЯРъ» 1250 объединяет в себе масштабируемые ресурсы хранения с высоким уровнем доступности и плотности размещения, снижая расходы заказчиков.

Модернизация системы архивного хранения данных IVA «ЯРъ» включила комплексный переход на жесткие диски HDD NL-SAS, что позволило повысить стабильность работы системы, ускорить операции по обработке данных и, как следствие, увеличить производительность решения. Вместе с тем это нововведение не отразилось на стоимости систем хранения данных: приобретение и владение СХД ниже, чем у аналогов.

IVA Technologies гарантирует высокую отказоустойчивость своих систем хранения данных, что означает возможность их применения как для решения типовых задач (архивы), так и в составе SDS-решений. Российская линейка решений для архивного хранения данных СХД IVA «ЯРъ» сочетает в себе максимальную полезную емкость, высокую пропускную способность и низкую стоимость владения (экономия до 50% текущих затрат на архивное хранение данных). Новое решение СХД IVA «ЯРъ» 1250 успешно прошло все этапы тестирования и доступно для заказа.