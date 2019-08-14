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«Акелон» внедрила DirectumRX в ГК «Коноплекс»

Интеграция Внедрения

«Акелон», партнер Directum, завершила проект внедрения DirectumRX в группе компаний «Коноплекс». Сотрудники группы ведут в ECM-системе делопроизводство и договорную деятельность, а работу вне офиса обеспечивает приложение Directum Jazz.

Группа компаний «Коноплекс» - российский агропромышленный холдинг, занимающийся выращиванием и переработкой конопли посевной, а также научно-исследовательской деятельностью, связанной с селекцией и семеноводством культуры. Компания — лидер по объему посевных площадей конопли в России.

Компании требовалось организовать удобное хранение документов с соблюдением иерархии, связей между ними и быстрого поиска, повысить эффективность и прозрачность работы.

Основные задачи проекта удалось решить с помощью модулей «Договоры» и «Делопроизводство» DirectumRX. По специфическим требованиям команда «Акелон» провела ряд доработок. Для эффективной работы вне офиса в группе было внедрено мобильное приложение Directum Jazz.

Сегодня к системе подключены филиалы компании в Москве, Санкт-Петербурге и Пензе. Результатом внедрения стал рост эффективности департаментов холдинга и повышение исполнительской дисциплины сотрудников.

Все филиалы группы работают в едином информационном пространстве, благодаря чему сократились сроки рассмотрения и согласования документов; упростились процедуры передачи документов внутри организации; снизились риски утери данных о статусе документов, внесенных в систему; сократились расходы на хранение и перемещение бумажных оригиналов.

Александра Витчинова, административный директор группы компаний «Коноплекс», отметила: «С внедрением системы повысилась производительность труда и достигнута экономия рабочего времени. Уменьшился срок согласования документов. Первые лица компании управляют процессами через мобильное решение Directum Jazz. Топ-менеджеры оценили скорость принятия решений по документам, удобство делегирования полномочий и их отслеживание»

В дальнейшем агрохолдинг планирует подключить к DirectumRX другие процессы, а также настроить глобальную интеграцию с несколькими базами системы «1С:Предприятие».

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