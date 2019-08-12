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В Accenture в России назначен ответственный за развитие услуг для компаний потребительского сектора

Бизнес Кадры

Accenture объявила о назначении Дмитрия Хохлова управляющим директором департамента «Услуги для организаций сектора потребительских товаров, розничной торговли, фарминдустрии, транспорта».

Дмитрий Хохлов вступает в должность управляющего директора в составе департамента «Услуги для организаций сектора потребительских товаров, розничной торговли, фарминдустрии, транспорта» российского офиса компании Accenture и будет отвечать за стратегию развития этого направления в России. Основной задачей департамента является повышение эффективности бизнеса компаний, производящих и реализующих потребительские товары и услуги. В сферу ответственности Дмитрия Хохлова вошли проекты в ритейле, FMCG, фармацевтике, здравоохранении, транспорте.

Дмитрий Хохлов имеет двадцатилетний опыт работы в сфере стратегического консалтинга, создания корпоративных, бизнес-стратегий, стратегий продаж и маркетинга, цифровой оптимизации в крупнейших международных компаниях и digital-агентствах.

«Я с большим энтузиазмом присоединяюсь к одной из самых сильных команд управленческого консалтинга и информационных технологий на российском рынке. Я уверен, что мой опыт в сферах FMCG, розничной торговле и фармацевтике, понимание потребностей российского бизнеса и особенностей рынка помогут вывести направление на новый уровень», – сказал Дмитрий Хохлов.

Среди самых громких достижений Дмитрий Хохлова – перезапуск в цифровом формате всей линейки продуктов одной из крупнейших международных компаний в России – проект был отмечен серебряной премией Effie Awards. Кроме того, Дмитрий разработал стратегию развития социальных медиа для российского подразделения международной торговой сети магазинов строительных и хозяйственных товаров, которая позволила компании удвоить ключевые показатели деятельности в социальных сетях и увеличить объем продаж через цифровые каналы.

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