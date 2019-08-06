«Депо компьютерс» поставит ФНС России 2054 серверов российского производства

«Депо компьютерс» заключила государственный контракт на поставку серверного оборудования для Федеральной налоговой службы России. Сумма контракта составила 600 миллионов рублей. География поставок охватывает отделения ФНС на всей территории России. Согласно условиям контракта компания должна произвести и поставить 2054 сервера.

Контракт стал примером практической реализации законодательного механизма, заложенного в постановлении Правительства РФ № 968, которое дает преференции российским производителям промышленной продукции. Выбор российских серверов «Депо» - подтверждение успешной работы государственной стратегии развития отечественных предприятий в рамках политики импортозамещения.

Итоговые результаты открытого электронного аукциона были объявлены после повторного рассмотрения заявок согласно требованиям постановления Правительства РФ от 26 сентября 2016 г. № 968 «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов радиоэлектронной продукции, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Согласно данному постановлению устанавливаются преференции российским производителям промышленной продукции. С 22 декабря 2017 года действие данного постановления распространяется на продукцию радиоэлектронной промышленности, включая вычислительную технику.

В конкурсе на поставку серверов в ФНС России приняли участие 8 компаний. Среди участников только две компании предложили серверы российского производства с документами, подтверждающими, что страной происхождения товара является Российская Федерация.

При первом рассмотрении заявок победителем аукциона была признана компания, предложившая серверное оборудование по наименьшей цене. В данной заявке было указано, что страной происхождения товара является Российская Федерация, при этом в заявке отсутствовали документы, подтверждающие российское происхождение серверов в соответствии с действующим законодательством. В случае отсутствия подтверждающих документов предложенные к поставке товары не могут считаться российскими.

В то же время в аукционе принимали участие две компании, предложившие российское серверное оборудование и все необходимые подтверждающие этот факт документы. В этой ситуации необходимо было применить национальный режим, действующий для госзакупок согласно статье 14 федерального закона №44-ФЗ.

В аукционе Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации встала на защиту закона и выбранного государством курса на импортозамещение. Федеральная антимонопольная служба России способствует поддержке российских производителей, развитию российской экономики и обеспечению национальной безопасности. По результатам рассмотрения заявок ФАС России указала заказчику на необходимость соблюдения требований статьи 14 федерального закона №44-ФЗ.

Поскольку в рамках аукциона две компании предоставили документы, подтверждающие факт производства серверов на территории РФ, согласно постановлению Правительства №968, заявки остальных участников, не содержащих таких документов, были приравнены к заявкам, содержащим иностранные товары, поэтому подлежали отклонению. По результатам аукциона «Депо компьютерс» одержала победу с наименьшей ценой.

Результат работы ФАС России – действенный шаг в направлении развития отечественной промышленности. Поддержка отечественных компаний-производителей в перспективе позволит государству строить собственную защищенную информационную инфраструктуру и не зависеть от решений иностранных правительств и транснациональных корпораций.

Минпромторг России выводит радиоэлектронную промышленность России, включая производство вычислительной техники, на мировой уровень. Для этого разработана Дорожная карта, задающая направления и темпы развития отрасли. В соответствии с этой картой наша радиоэлектронная промышленность в перспективе 8-12 лет должна обеспечить технологическую независимость России от поставок импортной радиоэлектронной продукции.

Компания «Депо компьютерс» работает на перспективу технологического суверенитета России, создавая научно-производственную базу, локализуя производство вычислительной техники, обеспечивая трансфер технологий и развитие человеческого капитала.