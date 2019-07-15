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Konica Minolta представила новую версию платформы Marketplace

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Konica Minolta выпустила новую версию платформы Marketplace, которая позволяет загружать и использовать приложения и лицензии, расширяющие функциональность МФУ компании. Платформа является частью концепции управления бизнес-процессами Connected Office. Ключевой элемент созданной компанией концепции Connected Office («Объединенный офис») – это платформа Marketplace, единая точка доступа к цифровым инструментам повышения продуктивности и оптимизации повседневной работы.

Концепция Connected Office включает в себя четыре ключевых сферы: Connect IT (объединение ИT-инфраструктуры), Connect Security (объединение решений для безопасности), Connect People (объединение людей), и Connect Work (объединение инструментов работы). В рамках направления Connect IT осуществляется развитие гибридных ИT-сервисов и услуг управления ИT-инфраструктурой. Connect Security обеспечивает безопасность всех элементов офиса, в том числе МФУ и устройств с использованием интернета вещей (IoT). Направления Connect Work и Connect People помогают реализовывать потенциал сотрудников: оптимизируют процессы управления и организации и упрощают доступ к инструментам для работы и творчества.

«Наша цель – помочь клиентам создать рабочую среду, которая будет соответствовать индивидуальным требованиям и составит основу успеха в цифровом мире. Именно это мы подразумеваем, когда говорим об объединенном офисе», – отметил Тошимитсу Тайко, старший исполнительный директор направления технологий для бизнеса в Konica Minolta.

Платформа Marketplace предлагает широкий спектр приложений для повышения производительности, обработки информации, обеспечения безопасности, а также работы с облачными решениями. Приложения расширяют функциональность МФУ и элементов ИТ-инфраструктуры, развертываемых в рамках проектов Konica Minolta.

Платформа Marketplace предустановлена на устройствах Konica Minolta серии bizhub i-Series. Клиенты могут подключать МФУ к облачным сервисам, загружать файлы для печати из облачных хранилищ и отправлять в «облако» отсканированные материалы. Кроме того, Marketplace также является биллинговой системой за счет интеграции с ERP-системами Konica Minolta. Это позволяет применять модель оплаты за конкретные услуги.

Благодаря веб-инструменту Design Tool клиенты могут самостоятельно создавать или запрашивать разработку индивидуального дизайна пользовательского интерфейса МФУ.

«Новая версия Marketplace стала еще одним шагом Konica Minolta на пути к цели – стать лидером в создании рабочих мест будущего. Компания стремится переосмыслить концепцию рабочего места и изменить процессы работы организаций, – сказал Икуо Накагава, старший исполнительный директор направления создания цифровых рабочих мест Konica Minolta. – Marketplace не просто магазин приложений для устройств bizhub. Это ключевая платформа, позволяющая клиентам добавлять новые функции к устройствам на основе IoT».

«Предварительная установка Marketplace на Workplace Hub и устройства bizhub i-Series отражает стремление Konica Minolta оптимизировать работу заказчиков. Предоставление инструментов для развития бизнеса и упрощение обслуживания ИT-инфраструктуры – основные принципы концепции Connected Office. Она сочетает в себе полный спектр ИТ-сервисов, решений для офиса и консалтинговых услуг. Наша компания, как один из лидеров по объемам выручки среди первой сотни поставщиков ИT-решений, рада предложить платформу для создания рабочих мест будущего», – сказал Икуо Накагава.

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