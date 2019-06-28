Искусственный интеллект заговорил в «Сбербанке Онлайн» голосом виртуального героя Куси

Сбербанк предоставил пользователям приложения «Сбербанк Онлайн» возможность создать цифровую открытку с виртуальной кошкой Сбербанка Кусей. Введенный пользователем текст озвучивается голосом популярного среди пользователей социальных сетей героя — подруги персонажа Сберкота. Можно выбрать одну из трех тематических открыток с Кусей: на море, на вечеринке, на скейте.

Такое цифровое решение на базе искусственного интеллекта впервые применяется в развлекательном продукте внутри банковского приложения. Голос Куси синтезируется нейросетью.

Сбербанк уже сейчас использует искусственный интеллект для решения некоторых бизнес-задач и улучшения клиентского опыта и планирует продолжить внедрение прорывных технологий в этой области.

Три цифровые открытки с говорящей Кусей доступны в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» для устройств на базе iOS и Android. Чтобы воспользоваться сервисом, пользователю в мобильном приложении нужно перейти в диалоги и в чате с другом выбрать «Открытка» в окне ввода сообщения.