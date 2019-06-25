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«Отечественный софт» написал письмо в РСПП о допуске иностранных компаний в реестр российского ПО

ПО Софт ИТ в госсекторе

Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» направила письмо президенту Российского союза промышленников и предпринимателей Александру Шохину в связи с интервью, опубликованным 17 июня 2019 года в CNews «О локализации иностранного ПО».

В материале была представлена позиция президента РСПП в поддержку включения локализованного иностранного ПО в единый реестр российских программ.

АРПП «Отечественный софт» считает, что расширение Единого реестра ПО и включение в него программных продуктов иностранного происхождения угрожает суверенитету и безопасности страны, противоречит постановлению Правительства РФ от 16 ноября 2015 г. № 1236, которое устанавливает запрет на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, идет вразрез с Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», который подразумевает создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи, обработки и хранения данных, обеспечение информационной безопасности, а также сквозных цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок.

Письмо подписано Ренатом Лашиным, исполнительным директором FHGG «Отечественный софт».

Полный текст письма опубликован на сайте АРПП.



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