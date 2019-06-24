Стартовала подготовка к пилоту по маркировке альтернативной табачной продукции

В Минпромторге России состоялось первое заседание проектно-экспертной группы по цифровой маркировке и прослеживанию альтернативной табачной продукции (сигары, сигариллы, биди, кретек, табак курительный, трубочный, жевательный, нюхательный, для кальяна). Помимо регулятора в нем приняли участие 12 компаний, занимающихся производством и импортом продукции, и оператор системы Центр развития перспективных технологий.

Стороны обсудили готовность отрасли к началу пилотного проекта, предваряющего обязательную маркировку, а также возможные методы маркировки и оптимальные сроки проведения. Компании «Интро групп», «Поинт арт», «Сигарный дом фортуна лоджистик», «Неска» выразили готовность начать тестирования до официального подписания документа о запуске пилота для отработки всех процессов и начала работы с цифровыми кодами. ЦРПТ уже протестировал несколько вариантов нанесения кода, в том числе, методом этикетирования. Данный способ минимально затратен для отрасли.

В настоящее время проект постановления по запуску эксперимента проходит процедуры согласования. Согласно постановлению Правительства РФ №224 от 28 февраля 2019 года, обязательная маркировка альтернативной табачной продукции начнется с 1 июля 2020 года, а к 1 июлю 2021 года планируется полностью прекратить оборот немаркированной продукции.

Евгений Федотов, коммерческий директор крупнейшего импортера кальянного табака на территорию России компании «Поинт арт», подтвердил заинтересованность в эксперименте и подчеркнул, что компания «готова представлять интересы зарубежных производителей и российских дистрибьютеров по нанесению цифровых кодов».

Наталья Луговская, генеральный директор компании «Интро групп», крупнейшего производителя кальянного табака в ЮФО, сообщила, что в компании составлен план работ по запуску маркировки, эксперимент покажет реальность намеченных сроков.

«Мы готовы предоставить свою производственную площадку для проведения эксперимента. В рамках партнерства с Минпромторгом и ЦРПТ мы рассчитываем реализовать комфортные условия для всей кальянной индустрии по внедрению цифровой маркировки», - отметил директор по продукту «Интро групп» Илья Кобзарев.

Ян Витров, руководитель товарной группы «Табак» Центра развития перспективных технологий, отметил, что в течение месяца после выхода постановления Правительства РФ оператор подготовит методологию всего процесса маркировки от нанесения цифрового кода в формате Data Matrix и до продажи на кассе магазина. «Мы традиционно готовы к плотной работе с представителями отрасли. Пилотный проект проводится для того, чтобы учесть большую часть пожеланий индустрии до перехода к обязательной маркировке. Это позволит сделать переход на «новые правила игры» плавным и, что самое главное, бесшовным», - сказал он.

ЦРПТ успешно провел пилот по маркировке сигарет и папирос, совместно с отраслью отработаны необходимые процессы и запущена обязательная маркировка и прослеживание данной продукции. 1 марта 2019 года началась регистрация участников в системе. С 1 июля 2019 года выпуск продукции без цифровых кодов на территории России будет запрещен и начнется обязательная передача данных о продажах маркированных пачек при помощи онлайн-касс. С 1 июля 2020 года будет запрещен оборот немаркированной продукции.