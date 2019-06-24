Ростех впервые покажет станцию радиотехнической разведки «ПОСТ-3М»

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех впервые продемонстрирует модернизированную наземную станцию радиотехнической разведки «ПОСТ-3М» в рамках открытой выставочной экспозиции международного форума «Армия-2019».

Объектами мониторинга «ПОСТ-3»М, разработанного НИИ «Вектор» (входит в «Росэлектронику»), являются радиолокационные станции (РЛС) самолетов, вертолетов, беспилотников, кораблей, а также наземные РЛС различного назначения, развернутые в пунктах управления войсками, на авиационных базах, посадочных площадках, стартовых и огневых позициях. В мирное время «ПОСТ-3М» осуществляет непрерывный мониторинг излучений радиоэлектронных средств группировок вооруженных сил и фиксирует их учебно-боевую активность.

«В настоящее время, когда функционирование вооруженных сил невозможно без применения радиоэлектронных систем, радиотехническая разведка приобрела важнейшее значение. Фактически, радиоэлектронное излучение – это уникальный «почерк» военной техники, анализ которого позволяет точно определить тип излучающего средства и характер его активности. Данные радиотехнической разведки позволяют заблаговременно предупреждать командование об угрозах безопасности и своевременно их парировать. ПОСТ-3М — это перспективное изделие, обладающее высоким экспортным потенциалом и уже востребованное на международном рынке», – отметил генеральный директор НИИ «Вектор» Сергей Скорых.

Наземная станция радиотехнической разведки «ПОСТ-3М» полностью автономна. Она способна проводить поиск и обнаруживать сигналы РЛС воздушного, наземного и морского базирования, а также сигналы самолетных бортовых ответчиков систем государственного опознавания во всем рабочем частотном диапазоне, проводить их пеленгование, распознавать тип РЛС и объекта ее установки.

Перехватывая и анализируя излучение от радиотехнических средств потенциального противника, станция получает достоверные данные о режимах работы его радиотехнических средств. Основное преимущество «ПОСТ-3М» - мгновенный круговой обзор в секторе от 0 до 360 градусов в диапазоне частот до 40 ГГц. Вся аппаратура станции размещена на одном шасси, а боевую задачу выполняет экипаж из двух человек в смену.

Международный военно-технический форум «Армия-2019» пройдет с 25 по 30 июня 2019 года на базе конгрессно-выставочного центра Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» в подмосковной Кубинке. Участие в мероприятии примут более 100 иностранных делегаций.