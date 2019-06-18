Ulbrich Stainless Steel использует встроенное ИИ-решение SAS для работы с данными IoT

Ulbrich Stainless Steel выбрала решение SAS Analytics for IoT для работы с большими объемами потенциально полезных данных, генерируемыми датчиками на производстве.

«Сбор данных о станках с наших заводов и их интеграция с данными системы ERP помогут нам понять сложные взаимосвязи между оборудованием, нагрузкой на персонал, поставщиками и клиентами. Изучая наши IoT-данные с помощью SAS, мы можем стать продуктивнее и эффективнее. Потоковая аналитика поможет нам прогнозировать будущие события, например, определять, что станок нуждается в обслуживании, до того, как он выйдет из строя», – сказал Джей Цей, главный операционный директор Ulbrich.

Обновления в SAS Analytics for IoT обеспечивают доступ к новейшему набору технологий ИИ, машинного обучения и потоковой аналитики и позволяют пользоваться инструментами даже бизнес-пользователям, не имеющим специальной математической подготовки. Решение учитывает сложность и многообразие поступающих данных, поддерживает полный цикл аналитики и автоматизирует своевременное и точное принятие решений. Пользователям доступны упрощенные процедуры подготовки данных для анализа. А благодаря открытым программным интерфейсам (API), решение SAS может быстро интегрироваться с другими системами – от SAS, от сторонних производителей или же построенными на базе приложений open-source.

До того, как к числу предприятий-пользователей SAS Analytics for IoT присоединилась компания Ulbrich Stainless Steel, решение уже применялось и успело зарекомендовать себя в создании современных самолетов, автомобилестроении, производстве медицинского оборудования, а также в процессах оптимизации сервисного обслуживания розничных клиентов.